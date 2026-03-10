HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Việt Nam nhận trạm quan trắc chất lượng không khí từ Hàn Quốc

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Việc bàn giao trạm quan trắc chất lượng không khí nằm trong khuôn khổ dự án CASA nhằm tăng cường giám sát môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngày 10-3, tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM, lễ khởi động và bàn giao trạm quan trắc chất lượng không khí (AQMS) do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam được tổ chức, góp phần tăng cường năng lực theo dõi, quản lý chất lượng không khí ở các đô thị lớn.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án không khí sạch cho sự phát triển bền vững các quốc gia Đông Nam Á (CASA) - sáng kiến hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN cải thiện công tác quản lý ô nhiễm không khí và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng. Dự án được tài trợ bởi ASEAN–ROK Cooperation Fund.

Hàn Quốc bàn giao trạm quan trắc không khí cho Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ khởi động, bàn giao trạm quan trắc chất lượng không khí do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam

PGS- TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, nhấn mạnh ô nhiễm không khí hiện là một vấn đề cấp bách về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Dự án CASA tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này.

"Với vai trò là đơn vị chủ trì dự án, chúng tôi cam kết vận hành các trạm quan trắc theo đúng các quy trình kỹ thuật và đảm bảo chất lượng trong quá trình vận hành, quản lý dữ liệu" - PGS-TS Trần Lê Quan, nhấn mạnh.

Ông Trần Lê Quan cho biết dữ liệu thu thập được sẽ được tích hợp vào các chương trình giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường nhằm xây dựng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí. Nhà trường sẽ tích cực chia sẻ kết quả nghiên cứu trong mạng lưới ASEAN nhằm góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Hàn Quốc bàn giao trạm quan trắc không khí cho Việt Nam - Ảnh 2.

GS Kiyoung Lee (ĐH Quốc gia Seoul), Chủ nhiệm Dự án CASA và PGS-TS Trần Lê Quan (hàng đầu, bên phải), Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ký biên bản bàn giao

Theo ban tổ chức, dự án CASA hướng đến hỗ trợ các quốc gia ASEAN giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí thông qua việc tăng cường hệ thống quan trắc, thúc đẩy phân tích khoa học và nâng cao năng lực quản lý môi trường. Trong khuôn khổ dự án, 2 trạm AQMS đã được hỗ trợ lắp đặt tại Hà Nội và TPHCM nhằm nâng cao khả năng theo dõi chất lượng không khí, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường dựa trên dữ liệu.

Theo đại diện dự án, trạm AQMS tại Việt Nam là một phần trong nỗ lực lớn hơn của CASA nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả mạng lưới quan trắc chất lượng không khí tại các quốc gia ASEAN. Bên cạnh việc cung cấp thiết bị, dự án còn triển khai các chương trình hợp tác kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu và đào tạo chuyên môn nhằm tăng cường năng lực quản lý chất lượng không khí ở cấp quốc gia và khu vực.

Bà Choi Sang Ah, lãnh sự giáo dục thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, cho biết vấn đề chất lượng không khí không chỉ giới hạn trong một quốc gia hay khu vực nhất định. Vì vậy, để cải thiện chất lượng không khí, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, bao gồm chia sẻ dữ liệu chính xác, hợp tác nghiên cứu và phối hợp chính sách.

Tin liên quan

Thủ tướng: Nghiên cứu các dự án khắc phục ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM

Thủ tướng: Nghiên cứu các dự án khắc phục ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, cần nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại các địa phương, trước hết là Hà Nội và TPHCM.

Chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội lên tới 244, báo động bụi mịn từ xây dựng, sản xuất công nghiệp

(NLĐO) - Hà Nội cần có giải pháp kiểm soát bụi mịn từ những nhà máy sản xuất công nghiệp, làng nghề ven đô và công trình xây dựng.

Tác hại nghiêm trọng của ô nhiễm không khí

Vùng lãnh thổ Delhi - Ấn Độ đang chìm trong không khí ô nhiễm, với Chỉ số Chất lượng không khí (AQI) có lúc lên đến 342 hôm 3-12, tức thuộc loại "rất kém".

sức khỏe cộng đồng trường ĐH Khoa học Tự nhiên ô nhiễm không khí trạm quan trắc chất lượng không khí dự án CASA
    Thông báo