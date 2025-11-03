HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TP HCM trao Huy hiệu 60, 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

PHAN ANH

(NLĐO) - Nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, lãnh đạo TP HCM đã trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Chiều 3-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đã tham dự lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Duy Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội – đảng viên chi bộ khu phố 28, phường Tân Mỹ, TP HCM.

Lãnh đạo TP HCM trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Duy Anh - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và thăm hỏi sức khỏe của ông Nguyễn Duy Anh

Ông Nguyễn Duy Anh sinh năm 1936, quê quán tại tỉnh Gia Lai, được kết nạp Đảng ngày 17-10-1966, chính thức ngày 17-10-1967. Ông từng tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong Liên khu 5, tập kết ra Bắc tiếp tục công tác thanh niên xung phong; làm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam; cán bộ Tổng hợp Văn phòng Khu ủy Khu 6, tiếp đến là Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đại biểu Quốc Hội (khóa IX), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội… trước khi nghỉ hưu theo chế độ vào năm 1999.

Lãnh đạo TP HCM trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Duy Anh - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Tân Mỹ tặng khánh chúc mừng ông Nguyễn Duy Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác đến nay, ông được tặng thưởng: Huân chương kháng chiến hạng Nhất; Huân chương quyết thắng hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tại lễ trao huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đã bày tỏ sự tri ân với những đóng góp của ông Nguyễn Duy Anh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến ông Nguyễn Duy Anh, mong ông sống vui, khỏe để tiếp tục truyền lửa cho thế hệ con cháu.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã đến nhà riêng và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2025 cho 3 đảng viên lão thành gồm: bà Trần Thị Kim Anh, ông Huỳnh Phước Hỷ và bà Trần Xuân Mai thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn.

Chủ tịch UBND TP HCM đã đến nhà riêng và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Kim Anh. Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ đây là niềm vinh dự của cá nhân bà Trần Thị Kim Anh, gia đình và Đảng bộ, nhân dân TP HCM. Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định sự trân trọng đối với công lao, đóng góp của bà trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành 80 năm tuổi Đảng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Kim Anh

Bà Trần Thị Kim Anh có nhiều đóng góp trong công tác phụ nữ và bảo tồn di sản văn hóa, từng công tác tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Bà được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Thành đồng Tổ quốc, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Huy chương Vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP HCM đến nhà và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Huỳnh Phước Hỷ; đồng thời trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho vợ ông là bà Trần Xuân Mai.

Lãnh đạo TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành 80 năm tuổi Đảng - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng ông Huỳnh Phước Hỷ, bà Trần Xuân Mai

Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cống hiến, đóng góp của ông Huỳnh Phước Hỷ; đồng thời ghi nhận những hy sinh thầm lặng nhưng ý nghĩa của bà Trần Xuân Mai - người bạn đời, người đồng đội đã gắn bó cùng ông hơn 60 năm qua.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông Huỳnh Phước Hỷ có nhiều cống hiến trong ngành thông tin liên lạc vô tuyến điện, không chỉ cho Việt Nam mà còn hỗ trợ nước bạn Lào.

Ông được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, gồm hai Huân chương hạng Nhất của Việt Nam và Lào, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc Nam Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều huy chương khác.

Thành ủy TP HCM TP HCM lãnh đạo TP HCM Đảng viên trao huy hiệu Đảng huy hiệu đảng
