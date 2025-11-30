Bế mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM: Quyết tâm biến nghị quyết thành hành động cụ thể

Ngày 30-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thành công tốt đẹp

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết sau gần 2 ngày làm việc trong không khí khẩn trương, nghiêm túc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển", đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đã thành công tốt đẹp" - ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại đại hội

Đại hội đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tình cảm để thảo luận các nội dung trong văn kiện và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động MTTQ Việt Nam TPHCM giai đoạn 2024-2025, đánh giá toàn diện, khách quan và thẳng thắn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục.

Nghị quyết và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 với 9 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động và 2 chương trình trọng điểm. "Đây là quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương của thành phố và công tác của MTTQ Việt Nam" - ông Nguyễn Phước Lộc cho hay.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đại hội đã nghe 5 tham luận, trong đó có tham luận của Chủ tịch UBND TPHCM và 122 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường và tổ. Các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác mặt trận, đồng thời bày tỏ sự thống nhất về báo cáo tổng kết, Nghị quyết và Chương trình hành động, cũng như những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết công tác chuẩn bị đại hội gắn liền với việc huy động cứu trợ, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung vừa qua.

Đại hội được nghe quán triệt phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; nghe phát biểu chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà với những định hướng chiến lược, những thông điệp tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm đặc biệt dành cho MTTQ Việt Nam TPHCM.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, kết quả quan trọng của đại hội là đạt được là sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động trong quá trình đánh giá toàn diện kết quả giai đoạn vừa qua; nhìn nhận khách quan, thẳng thắn những hạn chế cần khắc phục; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã đề ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dân tộc bước vào giai đoạn mới với thời cơ, vận hội mới; kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp thành phố phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đất nước và thành phố.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tuyên dương vì đã và đang chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, bão lũ

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các cá nhân, tập thể được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tuyên dương vì đã và đang chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, bão lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận hỗ trợ quỹ Vì người nghèo và nguồn cứu trợ thành phố từ các đơn vị, doanh nghiệp

Đại hội giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, cùng mặt trận cấp xã, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội, biến tinh thần Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sát điều kiện của từng địa phương, tổ chức, đơn vị.

9 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động, 2 chương trình đột phá

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu chung và 9 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội

Đó là 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TPHCM xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực chất thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Mặt trận và các tổ chức các cấp thực hiện mỗi quý một kết quả lớn, phấn đấu mỗi năm 2 đột phá.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức ít nhất 5 chương trình, nội dung giám sát, phản biện xã hội; cấp xã tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát, phản biện xã hội; phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao hỗ trợ kinh phí thực hiện an sinh xã hội cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

Hàng năm, 100% MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM tổ chức "Tháng nghe dân nói", "3 công khai - 3 giám sát", triển khai mô hình điểm về đối thoại xã hội...

Hàng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng. 100% khu dân cư có mô hình hoạt động tự quản...



Đại hội cũng thống nhất xây dựng và triển khai thực hiện 2 chương trình đột phá gồm "Mặt trận số - Người dân số"; tổ chức có hiệu quả "Diễn đàn Nhân dân".

Thống nhất 6 chương trình hành động: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Chương trình động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố bền vững; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ thống nhất chọn cử 146 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.





