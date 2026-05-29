Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi

Thiện An

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của trẻ em phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả.

Ngày 29-5, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình "Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi" năm 2026.

Thiếu nơi sinh hoạt cho thiếu nhi

Tại chương trình, em Mai Thiên Quý, học sinh Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm), cho rằng hiện nay nhiều học sinh được cha mẹ cho tiền tiêu vặt khi đến trường nhưng một số bạn vẫn có thói quen chi tiêu theo cảm xúc hoặc đua đòi theo bạn bè.

Thiên Quý đề xuất nhà trường và các cấp tổ chức thêm các hoạt động giáo dục tài chính dành cho học sinh ngay từ bậc tiểu học, hướng dẫn các em biết quản lý tiền tiêu vặt hợp lý hơn, hình thành kỹ năng tiết kiệm và chi tiêu đúng mục đích. Em cũng gợi ý khuyến khích học sinh nuôi heo đất, gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi - Ảnh 1.

Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026

Em Phạm Hoàng Bảo Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Thông Tây Hội), cho biết sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều nhà thiếu nhi tại các quận, huyện trước đây không còn được duy trì và hoạt động như trước.

Theo Bảo Anh, điều này khiến thiếu nhi có ít điều kiện hơn để tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm và lớp năng khiếu nhằm học tập, rèn luyện kỹ năng, phát huy sở trường của bản thân. Các em mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm, xem xét hỗ trợ duy trì và phát triển trở lại các câu lạc bộ, đội, nhóm này.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi - Ảnh 2.

Trẻ em trình bày các ý kiến của mình với lãnh đạo TPHCM

Bảo Anh cũng đề xuất mỗi địa phương có thêm các mô hình như câu lạc bộ trống kèn, câu lạc bộ kỹ năng đội, các sân chơi lành mạnh và lớp năng khiếu để thiếu nhi có thêm điều kiện học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và phát huy năng khiếu.

Khẩn trương nghiên cứu, triển khai

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết thông qua chương trình này giúp lãnh đạo thành phố lắng nghe, tiếp cận với những nguyện vọng, đề xuất cụ thể của các cháu thiếu nhi, để từ đó bổ sung, hoàn thiện trong xây dựng các phần việc, chương trình thiết thực, cụ thể dành cho thiếu nhi, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của các cháu trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

"Những tiếng nói hồn nhiên nhưng xác đáng của các em ngày hôm nay càng nhắc nhở những người làm công tác lãnh đạo, quản lý nâng cao hơn nữa trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ măng non được phát triển một cách toàn diện" - ông Võ Văn Minh chia sẻ.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của trẻ em phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả. Do đó, UBND TPHCM cần có chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ kiến nghị mà các em đã nêu tại chương trình. Những đề xuất phù hợp, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của trẻ em cần được khẩn trương nghiên cứu, triển khai.

Đặc biệt, cần huy động tối đa nguồn lực xã hội để mở rộng trường lớp, xây dựng thêm nhiều không gian văn hóa, sân chơi an toàn, lành mạnh; quan tâm đến trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

HĐND cấp xã cần phối hợp lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và tháo gỡ những vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa bàn mình quản lý.

Từ 1-6, trẻ em được uống vitamin A miễn phí phòng thiếu vi chất

Từ 1-6, trẻ em được uống vitamin A miễn phí phòng thiếu vi chất

(NLĐO) - Trẻ thiếu vi chất, đặc biệt vitamin A, vẫn phổ biến. Chiến dịch bổ sung định kỳ từ ngày 1-6 giúp tăng miễn dịch, hỗ trợ phát triển thể chất, trí tuệ.

Hơn 15.000 phần quà dành tặng thiếu nhi tham gia Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em 2026

Ban Tổ chức Ngày hội Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em năm 2026 cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 15.000 phần quà dành tặng cho các bé tham gia chương trình.

Meliá Hồ Tràm hợp tác Real Madrid Foundation tổ chức huấn luyện bóng đá cho trẻ em

Meliá Hồ Tràm vừa chính thức công bố sự hợp tác tiên phong cùng Real Madrid Foundation, mang khóa huấn luyện bóng đá trẻ em lần đầu tiên đến bờ biển Hồ Tràm.

