Từ 1-6, trẻ em được uống vitamin A miễn phí phòng thiếu vi chất

Chiều 28-5, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) cho biết sẽ triển khai Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6.

PGS Trương Tuyết Mai chia sẻ về lợi ích bổ sung vitamin A định kỳ cho trẻ

PGS-TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết vitamin A có vai trò quan trọng với tăng trưởng, thị giác và miễn dịch. Bổ sung liều cao định kỳ là biện pháp dự phòng hiệu quả, chi phí thấp, giúp giảm thiếu hụt vi chất và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Theo Viện Dinh dưỡng, trên thế giới có 56% trẻ 6 - 59 tháng tuổi thiếu ít nhất một trong ba vi chất quan trọng (sắt, kẽm, vitamin A). Tại Việt Nam, tỉ lệ thiếu máu ở trẻ nhỏ là 18,1%, phụ nữ mang thai 25,4%. Thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ dưới 5 tuổi là 8,9%, cao hơn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tình trạng thiếu kẽm còn phổ biến, với 53,3% trẻ 6–59 tháng tuổi và 63% phụ nữ mang thai có nồng độ kẽm thấp. Tỉ lệ hộ gia đình sử dụng muối i-ốt đạt chuẩn mới khoảng 21,2%. Một khảo sát khác cũng ghi nhận 38,6% trẻ 6 - 11 tháng tuổi bị thiếu máu; 31,1% trẻ 4 - 11,9 tuổi thiếu vitamin D và hơn 60% thiếu kẽm.

Theo các chuyên gia, vi chất dinh dưỡng là nhóm chất thiết yếu, dù nhu cầu mỗi ngày rất nhỏ (dưới 100 mg) nhưng đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng, tăng cường miễn dịch và phát triển thể chất, trí tuệ. Thiếu vi chất có thể gây nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng), cho biết thiếu năng lượng dễ nhận biết, trong khi thiếu vi chất thường âm thầm, khó phát hiện nhưng để lại hậu quả lâu dài ở trẻ nhỏ.

Ngày Vi chất dinh dưỡng diễn ra trong hai ngày 1 và 2 - 6. Năm 2026, chiến dịch hướng tới trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và các nhóm nguy cơ cao như suy dinh dưỡng cấp tính nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Chương trình triển khai cho trẻ 6-60 tháng tại 23 tỉnh, thành và trẻ 6-36 tháng tại 18 tỉnh, thành theo hướng dẫn.

Thiếu vi chất dinh dưỡng được ví như “nạn đói tiềm ẩn” ở trẻ em

Trẻ 6 - 12 tháng uống một viên 100.000 IU mỗi lần; trẻ 12- 60 tháng uống một viên 200.000 IU. Việc bổ sung thực hiện định kỳ 4 - 6 tháng/lần, mục tiêu đạt tối thiểu 98% trẻ trong diện được uống.

Nguồn vitamin A do Tổ chức Vitamin Angels (Mỹ) viện trợ không hoàn lại. Riêng đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng phân bổ gần 3 triệu viên nang loại 200.000 IU cho các địa phương.

Viện Dinh dưỡng khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi uống vitamin A theo lịch của trạm y tế xã, phường, đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, sử dụng thực phẩm giàu vi chất để phòng thiếu hụt. Chiến dịch được triển khai 2 đợt mỗi năm, vào tháng 6 - 7 và tháng 12 tại các xã, phường.