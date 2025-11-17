Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Để chuẩn bị chu đáo nhất cho đợt hoạt động cao điểm sắp tới, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các chương trình chăm lo cho đoàn viên - lao động, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến 4 tháng.

Hướng về cơ sở

Với phương châm "Tất cả đoàn viên - lao động đều có Tết, vui Tết", Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các hoạt động chăm lo chủ yếu thực hiện ở Công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở. Trong đó, ưu tiên với người lao động (NLĐ) trực tiếp sản xuất, người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc mất việc, giảm giờ làm, bị nợ lương, thưởng; người thuộc gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê hoặc phải ở lại nhà máy, công trường, cơ quan, đơn vị làm việc dịp Tết…

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quà tặng công nhân tại chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP ZION tổ chức năm 2025 .Ảnh: THANH NGA

Tết năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục duy trì những hoạt động nổi bật, có sức lan tỏa, được NLĐ đón nhận suốt nhiều năm qua và đã trở thành truyền thống. Đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ở vùng sâu - vùng xa; người làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người bị tai nạn lao động hoặc mất việc làm.

Dịp Tết sắp tới, chương trình "Chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn" tiếp tục đồng hành với NLĐ xa quê, giúp họ có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình trong năm mới. Bên cạnh đó, chương trình "Chợ Tết Công đoàn" sẽ được duy trì và đổi mới về hình thức, dự kiến đem lại niềm vui cho khoảng 200.000 đoàn viên - lao động, với tổng kinh phí khoảng 100 tỉ đồng.

Tại TP HCM và Hà Nội, phiên chợ Tết dự kiến được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phiên chợ trực tiếp sẽ cung cấp nhiều hàng hóa với giá ưu đãi, đồng thời tích hợp các dịch vụ miễn phí như tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, thay nhớt xe máy, chương trình văn nghệ - thể thao… Phiên chợ trực tuyến cũng cung cấp nhiều hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, tạo thuận lợi cho NLĐ vùng sâu, vùng xa, không thuận tiện đi lại mua sắm dịp Tết.

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 còn được bổ sung nhiều hoạt động mới, như chương trình "Bữa cơm tất niên" tại Công đoàn cơ sở. Bữa cơm tất niên này được kỳ vọng sẽ tạo không gian giao lưu, giúp NLĐ cảm nhận sự gắn kết giữa đoàn viên - lao động với Công đoàn cơ sở, với doanh nghiệp (DN). Đây cũng là cơ hội để NLĐ bày tỏ ý kiến, kiến nghị với tổ chức Công đoàn và lãnh đạo DN.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước. "Mục tiêu của chuỗi hoạt động chăm lo này là để đoàn viên - lao động dù xa quê vẫn có cái Tết trọn vẹn, ấm áp, đầy niềm vui và sự sẻ chia từ tổ chức Công đoàn" - ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động phong phú

Tại TP HCM, LĐLĐ thành phố cũng vừa công bố kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên - lao động.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết dự kiến khoảng 350.000 đoàn viên - lao động sẽ được chăm lo vào dịp Tết sắp tới. LĐLĐ thành phố đã phân bổ số lượng NLĐ cần chăm lo đến 9 Tổ công tác quản lý địa bàn.

Tết năm nay, TP HCM ưu tiên chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê đón năm mới. NLĐ phải ở lại đơn vị, DN làm việc dịp Tết, nhất là ở các công trình trọng điểm trên địa bàn; cán bộ Công đoàn, đoàn viên di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy… cũng thuộc diện ưu tiên chăm lo.

Mức chăm lo cấp thành phố dịp Tết sắp tới tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn; không quá 500.000 đồng/người đối với NLĐ tại DN chưa có tổ chức Công đoàn nhưng đã đóng kinh phí Công đoàn. Riêng NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm lo với mức tối đa 2 triệu đồng/trường hợp.

Các hoạt động liên quan tại TP HCM dịp Tết năm nay cũng rất phong phú. Trong đó, đáng chú ý là chương trình "Tết sum vầy" cấp thành phố gắn với chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam; chương trình "Tết sum vầy" tại KCX-KCN, phường - xã có đông đoàn viên - lao động...

Với chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên", ngoài số lượng phân bổ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM dự kiến tặng thêm 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay và 3.500 vé xe cho NLĐ khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê đón năm mới. Dịp này, các đoàn lãnh đạo Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM cũng sẽ đến thăm, chúc Tết tại nhiều DN.

Tại các phường - xã, Công đoàn cơ sở cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình như: "Tết sum vầy"; "Bữa cơm tất niên Công đoàn", "Vui xuân, đón Tết". Công đoàn cơ sở còn tặng quà, chúc Tết đoàn viên - lao động; tổ chức đưa, đón NLĐ về quê; thăm hỏi, động viên người không có điều kiện về quê đón năm mới…

LĐLĐ TP HCM yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động để sớm có kế hoạch chăm lo Tết năm 2026; công khai phương án trả lương, thưởng trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày. Công đoàn cơ sở còn phải tích cực giám sát việc DN trả lương, thưởng Tết; giám sát điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên - lao động nếu họ làm việc, tăng ca trong dịp Tết.

Công đoàn cơ sở còn được yêu cầu phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức hoạt động mừng tuổi, lì xì năm mới, đón NLĐ quay lại sau Tết để tiếp tục lao động sản xuất.

Ngăn ngừa tranh chấp lao động Dịp Tết sắp tới cũng gần với thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Để ngăn ngừa tranh chấp lao động liên quan việc điều chỉnh lương và mức thưởng Tết, LĐLĐ TP HCM giao các Tổ quản lý địa bàn cùng Công đoàn phường, xã, đặc khu thường xuyên tuyên truyền về quy định điều chỉnh lương và giám sát việc thực hiện; định kỳ cập nhật, nắm tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phân bổ 2.000 vé tàu 2 chiều cùng 2.000 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần); 500 vé máy bay một chiều cùng 500 phần quà (300.000 đồng/phần) cho các địa phương có đông công nhân - lao động xa quê để trao tặng tận tay họ. Trong khi đó, LĐLĐ TP HCM dự trù kinh phí các hoạt động chăm lo dịp Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên - lao động khoảng 400 tỉ đồng.



