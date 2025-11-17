Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

THANH NGA - VĂN DUẨN

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

Để chuẩn bị chu đáo nhất cho đợt hoạt động cao điểm sắp tới, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các chương trình chăm lo cho đoàn viên - lao động, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến 4 tháng.

Hướng về cơ sở

Với phương châm "Tất cả đoàn viên - lao động đều có Tết, vui Tết", Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các hoạt động chăm lo chủ yếu thực hiện ở Công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở. Trong đó, ưu tiên với người lao động (NLĐ) trực tiếp sản xuất, người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc mất việc, giảm giờ làm, bị nợ lương, thưởng; người thuộc gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê hoặc phải ở lại nhà máy, công trường, cơ quan, đơn vị làm việc dịp Tết…

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình - Ảnh 1.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao quà tặng công nhân tại chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP ZION tổ chức năm 2025 .Ảnh: THANH NGA

Tết năm nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục duy trì những hoạt động nổi bật, có sức lan tỏa, được NLĐ đón nhận suốt nhiều năm qua và đã trở thành truyền thống. Đó là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ở vùng sâu - vùng xa; người làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người bị tai nạn lao động hoặc mất việc làm.

Dịp Tết sắp tới, chương trình "Chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay Công đoàn" tiếp tục đồng hành với NLĐ xa quê, giúp họ có cơ hội trở về đoàn tụ cùng gia đình trong năm mới. Bên cạnh đó, chương trình "Chợ Tết Công đoàn" sẽ được duy trì và đổi mới về hình thức, dự kiến đem lại niềm vui cho khoảng 200.000 đoàn viên - lao động, với tổng kinh phí khoảng 100 tỉ đồng.

Tại TP HCM và Hà Nội, phiên chợ Tết dự kiến được tổ chức với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phiên chợ trực tiếp sẽ cung cấp nhiều hàng hóa với giá ưu đãi, đồng thời tích hợp các dịch vụ miễn phí như tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, thay nhớt xe máy, chương trình văn nghệ - thể thao… Phiên chợ trực tuyến cũng cung cấp nhiều hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, tạo thuận lợi cho NLĐ vùng sâu, vùng xa, không thuận tiện đi lại mua sắm dịp Tết.

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2026 còn được bổ sung nhiều hoạt động mới, như chương trình "Bữa cơm tất niên" tại Công đoàn cơ sở. Bữa cơm tất niên này được kỳ vọng sẽ tạo không gian giao lưu, giúp NLĐ cảm nhận sự gắn kết giữa đoàn viên - lao động với Công đoàn cơ sở, với doanh nghiệp (DN). Đây cũng là cơ hội để NLĐ bày tỏ ý kiến, kiến nghị với tổ chức Công đoàn và lãnh đạo DN.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước. "Mục tiêu của chuỗi hoạt động chăm lo này là để đoàn viên - lao động dù xa quê vẫn có cái Tết trọn vẹn, ấm áp, đầy niềm vui và sự sẻ chia từ tổ chức Công đoàn" - ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động phong phú

Tại TP HCM, LĐLĐ thành phố cũng vừa công bố kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên - lao động.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết dự kiến khoảng 350.000 đoàn viên - lao động sẽ được chăm lo vào dịp Tết sắp tới. LĐLĐ thành phố đã phân bổ số lượng NLĐ cần chăm lo đến 9 Tổ công tác quản lý địa bàn.

Tết năm nay, TP HCM ưu tiên chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê đón năm mới. NLĐ phải ở lại đơn vị, DN làm việc dịp Tết, nhất là ở các công trình trọng điểm trên địa bàn; cán bộ Công đoàn, đoàn viên di chuyển xa do sắp xếp tổ chức bộ máy… cũng thuộc diện ưu tiên chăm lo.

Mức chăm lo cấp thành phố dịp Tết sắp tới tối đa 1 triệu đồng/người đối với đoàn viên - lao động, cán bộ Công đoàn; không quá 500.000 đồng/người đối với NLĐ tại DN chưa có tổ chức Công đoàn nhưng đã đóng kinh phí Công đoàn. Riêng NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm lo với mức tối đa 2 triệu đồng/trường hợp.

Các hoạt động liên quan tại TP HCM dịp Tết năm nay cũng rất phong phú. Trong đó, đáng chú ý là chương trình "Tết sum vầy" cấp thành phố gắn với chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam; chương trình "Tết sum vầy" tại KCX-KCN, phường - xã có đông đoàn viên - lao động...

Với chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên", ngoài số lượng phân bổ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM dự kiến tặng thêm 2.000 vé tàu, 500 vé máy bay và 3.500 vé xe cho NLĐ khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê đón năm mới. Dịp này, các đoàn lãnh đạo Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo TP HCM cũng sẽ đến thăm, chúc Tết tại nhiều DN.

Tại các phường - xã, Công đoàn cơ sở cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình như: "Tết sum vầy"; "Bữa cơm tất niên Công đoàn", "Vui xuân, đón Tết". Công đoàn cơ sở còn tặng quà, chúc Tết đoàn viên - lao động; tổ chức đưa, đón NLĐ về quê; thăm hỏi, động viên người không có điều kiện về quê đón năm mới…

LĐLĐ TP HCM yêu cầu các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động để sớm có kế hoạch chăm lo Tết năm 2026; công khai phương án trả lương, thưởng trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày. Công đoàn cơ sở còn phải tích cực giám sát việc DN trả lương, thưởng Tết; giám sát điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên - lao động nếu họ làm việc, tăng ca trong dịp Tết.

Công đoàn cơ sở còn được yêu cầu phối hợp, đề xuất người sử dụng lao động tổ chức hoạt động mừng tuổi, lì xì năm mới, đón NLĐ quay lại sau Tết để tiếp tục lao động sản xuất. 

Ngăn ngừa tranh chấp lao động

Dịp Tết sắp tới cũng gần với thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Để ngăn ngừa tranh chấp lao động liên quan việc điều chỉnh lương và mức thưởng Tết, LĐLĐ TP HCM giao các Tổ quản lý địa bàn cùng Công đoàn phường, xã, đặc khu thường xuyên tuyên truyền về quy định điều chỉnh lương và giám sát việc thực hiện; định kỳ cập nhật, nắm tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phân bổ 2.000 vé tàu 2 chiều cùng 2.000 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần); 500 vé máy bay một chiều cùng 500 phần quà (300.000 đồng/phần) cho các địa phương có đông công nhân - lao động xa quê để trao tặng tận tay họ.

Trong khi đó, LĐLĐ TP HCM dự trù kinh phí các hoạt động chăm lo dịp Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên - lao động khoảng 400 tỉ đồng.


Tin liên quan

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

TP HCM: 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn sẽ được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến LĐLĐ TP HCM sẽ chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, lao động khó khăn và trao 7.500 vé máy bay, tàu, xe cho người lao động về quê đón Tết

Tập trung công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, lao động

(NLĐO)- 25 đoàn viên Nghiệp đoàn được chăm lo và 42 cán bộ Công đoàn có nhiều cống hiến đã được trao kỷ niệm chương.

Gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 3.200 suất quà Trung thu với tổng trị giá 960 triệu đồng sẽ được trao đến con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

bệnh nghề nghiệp tai nạn lao động công đoàn cơ sở hoàn cảnh khó khăn người dân tộc thiểu số mất việc làm chăm lo Tết điều chỉnh lương vé máy bay tư vấn sức khỏe Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo