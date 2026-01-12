HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa

PHAN ANH

(NLĐO)- TPHCM xác định việc chung tay, đồng hành cùng các lực lượng vũ trang trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân

Ngày 12-1, tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, làm việc, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, làm việc, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa; Ảnh: VĂN MINH

Về phía Vùng 4 Hải quân có Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định TPHCM xác định việc chung tay, đồng hành cùng các lực lượng vũ trang trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân thành phố.

Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc; Ảnh: VĂN MINH

"Tình cảm ấy đã được cụ thể hóa bằng những chuyến công tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa trong thời gian qua" - ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Bên cạnh đó, các hoạt động "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" gắn với trao tặng các công trình góp phần chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của quân dân tại các đảo luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi tầng lớp nhân dân thành phố.

Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa - Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM dự khánh thành công trình phòng khách hội trường Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: VĂN MINH

Hưởng ứng chương trình Xanh hóa Trường Sa do Quân chủng Hải quân phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân triển khai thực hiện chương trình Vì Trường Sa xanh với các công trình vườn rau nghĩa tình thành phố tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Mỗi món quà, mỗi công trình được trao tặng gửi gắm tình cảm từ đất liền, là niềm tin yêu và sự đồng hành vững chắc của nhân dân TPHCM hướng về biển, đảo quê hương.

Thông qua chuyến thăm lần này, lãnh đạo TPHCM một lần nữa khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng những hy sinh thầm lặng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân trên quần đảo Trường Sa trong bảo vệ vùng biển, vùng trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

TPHCM luôn sát cánh, sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho quân dân trên các đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm nồng ấm của nhân dân TPHCM, nghĩa tình quân dân sẽ càng thêm bền chặt, nhân dân thành phố sẽ cùng lực lượng hải quân xây dựng quân đội ngày càng hiện đại, chính quy, góp phần giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lãnh đạo TPHCM thăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa - Ảnh 4.

Lãnh đạo TPHCM trao tặng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chăm lo quân, dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, đoàn đã phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 4 khánh thành công trình phòng khách hội trường. Đồng thời, trao tặng kinh phí 500 triệu đồng hỗ trợ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chăm lo quân, dân và nhân dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác đã đến khảo sát để thực hiện các công trình thể hiện trách nhiệm tình cảm của nhân dân TPHCM tại Lữ đoàn 955 - Vùng 4 Hải quân, gồm: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Phòng truyền thống trưng bày tài liệu, hiện vật trong quá trình hình thành và phát triển của Lữ đoàn; Thư viện, phòng đọc sách; công trình nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục truyền thống, củng cố, xây dựng cảnh quan chính quy, hiện đại, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.


