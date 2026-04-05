Thời sự Chính trị

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Sự trang nghiêm, kỷ cương của Giáo hội chính là điểm tựa, niềm tin vững chắc cho tín đồ Phật tử và cho mọi mặt đời sống của xã hội

Sáng 5-4, tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 600 đại biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến dự đại hội.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM trao Bằng khen của UBND TPHCM cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Xây dựng giá trị tốt đẹp

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết lãnh đạo TPHCM trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đạt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Kết quả này có ý nghĩa xây dựng giá trị tốt đẹp của Phật giáo, ý nghĩa của Phật giáo tham gia trong đóng góp xã hội, tình yêu thương nhân loại, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và hơn hết là tình yêu đối với Tổ quốc.

Các kết quả đạt được rất định lượng, tràn đầy năng lượng tích cực, tạo nên nền tảng văn hóa, giá trị tinh thần, đạo đức của Phật giáo trong lòng TPHCM.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa và quà chúc mừng đại hội

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, lãnh đạo TPHCM đánh giá cao đại hội đã đề ra chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Đồng thời tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc làm cầu nối đoàn kết giữa Giáo hội và Đảng bộ, Chính quyền, hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam thành phố; là thành viên tích cực góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 3.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trao tặng bảng tượng trưng kinh phí tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng về biển đảo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tích hợp, liên thông, lồng ghép các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp do đại hội đề ra trong nhiệm kỳ, đa dạng về nội dung, linh hoạt về giải pháp để làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp. Đoàn kết trong giáo hội, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết trong việc tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết đồng hành với chính quyền xây dựng và phát triển TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố đáng sống, xứng tầm so sánh với các thành phố, đô thị lớn trên toàn thế giới vào năm 2045.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng, TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chuẩn bị tốt cho sự kiện lớn

Lãnh đạo TPHCM đặt niềm tin sâu sắc vào việc Giáo hội đề cao giữ vững kỷ cương là thành tố quan trọng của nhiệm kỳ mới. Giáo hội Phật giáo nêu cao tinh thần kỷ cương để đẩy lùi những biểu hiện lệch lạc, xa rời truyền thống cốt lõi của Phật giáo. 

"Sự trang nghiêm, kỷ cương của Giáo hội chính là điểm tựa, niềm tin vững chắc cho tín đồ Phật tử và cho mọi mặt đời sống của xã hội, là chiều sâu của giới - định - tuệ do nhà Phật định ra" - ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề xuất Giáo hội tiếp tục phát huy truyền thống "Phụng đạo yêu nước, hộ quốc an dân". 

Ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi Giáo hội đồng hành, ủng hộ, đề xuất tham gia nhiều giải pháp để thực hiện 4 nội dung do Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho TPHCM đến năm 2030. Cụ thể đó là thực hiện tốt việc chống kẹt xe nội thị; chống ngập úng; tham gia tích cực bảo vệ và nâng chỉ số môi trường TPHCM là thành phố đáng sống trên toàn cầu; xây dựng TPHCM là thành phố không ma túy.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 6.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn TPHCM là nơi để đăng cai tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc vào cuối năm 2026,  lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đăng cai, tổ chức tốt sự kiện này.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 7.

Hòa thượng Thích Lệ Trang được suy cử tiếp tục làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng MTTQ Việt Nam thành phố các cấp luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng thực hiện đúng chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động tôn giáo luôn ổn định, phát triển.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 8.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đăng ký thực hiện 3 công trình "Vườn cây đại đoàn kết" và 30.000 cây xanh

Phát biểu tại Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn toàn chấp nhận ghi nhận 16 mục tiêu, 17 nhiệm vụ mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã đề ra.

Phật giáo TPHCM đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 9.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại Đại hội

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, sau Đại hội này, chư tôn đức sẽ tiến hành thành lập các Ban đại diện Phật giáo theo từng khu vực thay thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo cấp phường,.

Ban đại diện Phật giáo các khu vực có bộ máy gọn nhẹ nhưng hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, giúp cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 hoàn thành nhiều công tác Phật sự trọng đại đã đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp quyết tâm theo phương châm hoạt động "Kỷ cương - đổi mới - hiệu lực - hiệu quả", chắc chắnc Phật sự sẽ được thành tựu như ý.


Triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới"

(NLĐO) - Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm

(NLĐO) - Dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 có khoảng 600 đại biểu tham dự.

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026"

(NLĐO)- Cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026" nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và lối sống hướng thiện trong đời sống hiện đại.

