Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

PHAN ANH

(NLĐO)- Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao những đóng góp của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong hoạt động chăm lo cộng đồng, nhất là giai đoạn chống dịch COVID-19

Ngày 18-12, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh các cá nhân, tổ chức Công giáo tiêu biểu.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Lớn - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

Đoàn đã đến thăm Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao đổi với lãnh đạo địa phương và đại diện cơ sở tôn giáo về chính sách an sinh xã hội của thành phố, đặc biệt là chính sách học phí, bảo hiểm xã hội đối với trẻ em thuộc nhóm đối tượng đặc biệt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị địa phương rà soát kỹ, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng, kịp thời hỗ trợ đúng và đủ.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Lớn - Ảnh 2.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Đặng Minh Thông đã trao tặng phần quà đến Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao những đóng góp của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong các hoạt động chăm lo cộng đồng, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng thành phố vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển.

Nhân dịp Giáng sinh 2025 và năm mới 2026, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc các nữ tu và cộng đồng Công giáo nhiều sức khỏe, an lành, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Lớn - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thắp hương tưởng niệm cố Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ

Cùng ngày, đoàn đến thắp hương tưởng niệm cố Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp lớn lao của Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ trong công tác mục vụ, xã hội và đặc biệt là trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe đến gia đình linh mục.

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

(NLĐO)- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng các cá nhân dịp Giáng sinh

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển thành phố

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận TP HCM

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM gửi lời thăm hỏi, chúc Tổng Giám mục Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo

TPHCM lãnh đạo tphcm thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo