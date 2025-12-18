Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

Ngày 18-12, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh các cá nhân, tổ chức Công giáo tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

Đoàn đã đến thăm Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao đổi với lãnh đạo địa phương và đại diện cơ sở tôn giáo về chính sách an sinh xã hội của thành phố, đặc biệt là chính sách học phí, bảo hiểm xã hội đối với trẻ em thuộc nhóm đối tượng đặc biệt.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị địa phương rà soát kỹ, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng, kịp thời hỗ trợ đúng và đủ.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Đặng Minh Thông đã trao tặng phần quà đến Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao những đóng góp của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong các hoạt động chăm lo cộng đồng, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng thành phố vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển.

Nhân dịp Giáng sinh 2025 và năm mới 2026, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gửi lời chúc các nữ tu và cộng đồng Công giáo nhiều sức khỏe, an lành, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thắp hương tưởng niệm cố Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ

Cùng ngày, đoàn đến thắp hương tưởng niệm cố Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; nguyên Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp lớn lao của Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ trong công tác mục vụ, xã hội và đặc biệt là trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe đến gia đình linh mục.