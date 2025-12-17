Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

Ngày 17-12, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, đã trao đổi, chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà lưu niệm Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Chia sẻ về thành quả phát triển đất nước trong năm 2025, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, kết quả này đến từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Trong đó, có sự đóng góp lớn của bà con giáo dân Tổng Giáo phận TPHCM và các giáo phận khác trên cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Trung ương, TPHCM và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, đại biểu chụp hình lưu niệm; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ông Trịnh Văn Quyết mong muốn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các giám mục tiếp tục phát huy sức mạnh của đồng bào công giáo, cùng với sức mạnh của nhân dân cả nước tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận đưa đất nước phát triển.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, ông Trịnh Văn Quyết gửi đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các giám mục, tu sĩ, bà con giáo dân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất..

Cảm ơn tình cảm của Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui trước những thành quả phát triển của đất nước.

Đức Tổng Giám mục gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân lời chúc bình an, sức khỏe; mong đất nước tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Ảnh: NGUYỄN PHAN

Đến thăm Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm hỏi ân cần và chúc một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành đến Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), cùng các mục sư, chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng quà lưu niệm đến Mục sư Thái Phước Trường; Ảnh: NGUYỄN PHAN



Thông tin về tình hình đất nước, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định mục tiêu cao nhất của Đảng là nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước hòa bình, độc lập, phát triển.

Ông Trịnh Văn Quyết mong Mục sư Thái Phước Trường cùng các mục sư trong hội thánh đồng hành, tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, sự đoàn kết gắn bó của dân tộc, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Mục sư Thái Phước Trường bày tỏ niềm vui đón đoàn đến thăm, chúc mừng dịp Lễ Giáng sinh năm 2025. Mục sư khẳng định tiếp tục đồng hành, liên hệ chặt chẽ với địa phương trong vận động giáo dân, phát huy khối đại đoàn kết, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân.

