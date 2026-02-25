HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế

SỸ HƯNG

(NLĐO) - Lãnh đạo TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến thầm lặng của các thầy thuốc lão thành cho ngành y thành phố.

Ngày 25-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đoàn công tác Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến thăm, chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến thầm lặng của các thầy thuốc lão thành.

Đoàn công tác do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm Thầy thuốc nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM. 

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp to lớn mà giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển y học của thành phố.

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Đặng Minh Thông thăm GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh

GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh không chỉ là nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm mà còn là người thầy của nhiều thế hệ y bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TPHCM. 

Lãnh đạo thành phố mong giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, mãi là điểm tựa tinh thần và đồng hành cùng sự phát triển của ngành y tế thành phố.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm GS-TS-BS, Đại tá Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ sức khoẻ cán bộ miền Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Thống Nhất. 

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ sự ngưỡng mộ trước truyền thống cách mạng của gia đình giáo sư Nguyễn Đức Công, đặc biệt khi mẹ của ông vừa vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Đặng Minh Thông và đoàn công tác đến thăm GS-TS-BS, Đại tá Nguyễn Đức Công

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đánh giá cao GS Nguyễn Đức Công ở vai trò là bác sĩ, nhà khoa học và nhà quản lý giỏi và mong muốn giáo sư tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để dìu dắt các thế hệ thầy thuốc trẻ, giúp ngành y tế thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy và đoàn công tác đến thăm gia đình GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy dẫn đầu đã đến thăm Thầy thuốc nhân dân, GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế và Thầy thuốc nhân dân, ThS-BS Đào Trung Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1.

Lãnh đạo TPHCM tri ân các "cây cao bóng cả" ngành y tế - Ảnh 5.

Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc Tết ThS-BS Đào Trung Hiếu

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Trần Văn Bảy ghi nhận những dấu ấn quan trọng mà các vị bác sĩ lão thành đã để lại cho ngành y tế. Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh những kinh nghiệm quý báu và tâm huyết của các bậc tiền bối chính là tài sản vô giá, giúp ngành y tế thành phố ngày càng hoàn thiện, phục vụ nhân dân tốt hơn trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc các cán bộ lão thành ngành y nhiều sức khoẻ, tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ để ngành y TPHCM ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. 

thầy thuốc nhân dân Ngày Thầy thuốc Việt Nam ngành y tế
