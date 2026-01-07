HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu bình tĩnh khi xử lý những việc phức tạp, kéo dài

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết việc thực hiện các kết luận thanh tra là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn

Ngày 7-1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các Bản án, Quyết định của Tòa án có liên quan trên địa bàn thành phố (Kế hoạch số 185).

Theo Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì, Kế hoạch 185 được triển khai nhằm phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường và đặc khu, người đứng đầu các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các Bản án, Quyết định của Tòa án. 

- Ảnh 1.

TPHCM tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc có liên quan trên địa bàn thành phố (Kế hoạch 185)

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ những vấn đề đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực, chống lãng phí trong quá trình thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các Bản án, Quyết định của Tòa án. 

Thông qua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhận diện những bất cập của pháp luật, trên cơ sở đó đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

TPHCM yêu cầu các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo phương châm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết vừa qua, đơn vị đã rà soát các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính Phủ và Thanh tra TPHCM. Qua đó, ghi nhận có tổng cộng 113 kết luận thanh tra. Sở đã có kế hoạch thực hiện các kết luận thanh tra này. 

Về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, có 5-6 kết luận của Thanh tra Chính phủ là văn bản mật, việc tiếp cận rất khó khăn vì văn bản chưa được giải mật. Sở cũng thay đổi cán bộ qua nhiều thời kỳ, không làm công tác bàn giao nên ứ đọng công việc. Việc nhập tỉnh, bỏ huyện cũng gây khó khăn khi thu thập hồ sơ.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xúc tiến, phối hợp với các ngành thực hiện các kết luận thanh tra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết việc thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các Bản án, Quyết định của Tòa án là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn. Các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương đã có chủ trương, quan điểm tháo gỡ rất rõ. Trong thời gian qua, tại TPHCM, nhờ sự nỗ lực của các cơ quan mà khoảng 60% kết luận thanh tra các cấp đã được thực hiện nghiêm. 

Ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh Thanh tra TPHCM là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố theo dõi Kế hoạch 185. 

Về hồ sơ, tài liệu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý đây là vấn đề quan trọng. Nếu là văn bản mật thì phải thực hiện đúng theo Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Ông đề nghị Thanh tra thành phố chuẩn bị các bộ tài liệu, hồ sơ đầy đủ, cụ thể để các đơn vị thực hiện. 

Cán bộ phải bình tĩnh khi thực hiện các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các Bản án, Quyết định của Tòa án. Xử lý những việc khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài thì không thể cực đoan. Việc nào có thể kết thúc được thì phải ưu tiên kết thúc, có kết quả, có sản phẩm để tạo động lực cho cán bộ. Trong quá trình xử lý phải nghiên cứu chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tư duy mới, cách làm mới.

