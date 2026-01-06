Thanh tra chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong gói thầu giáo dục ở TP Bà Rịa cũ

Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Làm giảm sự cạnh tranh của các nhà cung cấp thiết bị

Ngày 15-12-2022, UBND TP Bà Rịa ban hành Quyết định về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, người quyết định đầu tư là UBND TP Bà Rịa. Chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bà Rịa (sau điều chỉnh thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa).

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 11,8 tỉ đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Sản xuất đồ chơi Ánh Dương và Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai.

Trụ sở UBND TP Bà Rịa cũ

Ngày 23-6-2025, Đoàn Thanh tra cùng đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Đằng (địa chỉ: số 52 đường Lê Lợi, phường Bà Rịa). Đây là một trong các trường nằm trong danh sách được chủ đầu tư cung cấp thiết bị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào thiết bị "Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị)" được xác định là TV "T-comBoard".

Thanh tra TPHCM kết luận việc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa yêu cầu máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị) có tính năng "tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình" dễ gây ngộ nhận phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác có sẵn trong màn hình.

Thực tế kiểm tra cho thấy tính năng đáp ứng về "tích hợp phần mềm hệ thống Ims elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình" không có sẵn trong màn hình hiển thị mà phải truy cập qua ứng dụng của web.

"Điều này làm giảm sự cạnh tranh của các nhà cung cấp thiết bị điện tử, chỉ đơn vị cung cấp giải pháp giáo dục kết hợp thiết bị điện tử có tích hợp tính năng này mới có khả năng tham gia để đáp ứng hồ sơ" - Thanh tra TPHCM nêu.

Chỉ duy nhất một nhà thầu trúng thầu

Ngoài ra, theo yêu cầu một sản phẩm phải có đồng thời CE (cho châu Âu), FCC (cho Mỹ), và CCC (cho Trung Quốc) để sử dụng tại Việt Nam là một điều bất hợp lý. Rất ít sản phẩm có đầy đủ bộ chứng nhận cho mọi thị trường lớn. Các chứng chỉ này thường được thể hiện hạn chế từ thông số của một sản phẩm cụ thể. Các chứng chỉ thường không đứng một mình. Chúng được kết hợp với các yêu cầu khác. "Điều này tạo ra một bộ tiêu chí mà chỉ một nhà thầu duy nhất có thể đáp ứng" - Thanh tra TPHCM kết luận.

Theo thông báo mời thầu đăng ngày 27-11-2023, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) đến thời điểm đóng thầu là 11 ngày. Chỉ duy nhất một nhà thầu Liên danh Ánh Dương - Sao Mai nộp hồ sơ, được mở thầu, đánh giá hợp lệ và trúng thầu. "Tổng thể cho thấy gói thầu không có cạnh tranh thực chất, chỉ có một hồ sơ dự thầu được tiếp nhận, mở và trúng thầu" - Thanh tra TPHCM nhìn nhận.

Theo Thanh tra TPHCM, các thiếu sót này thuộc trách nhiệm của bộ phận tham mưu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa.