Thanh tra chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong gói thầu giáo dục ở TP Bà Rịa cũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh tra chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong gói thầu giáo dục ở TP Bà Rịa cũ

Thiện An

(NLĐO) - Việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới tại TP Bà Rịa cũ với tổng mức đầu tư hơn 11 tỉ đồng

Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Làm giảm sự cạnh tranh của các nhà cung cấp thiết bị

Ngày 15-12-2022, UBND TP Bà Rịa ban hành Quyết định về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 và lớp 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Theo đó, người quyết định đầu tư là UBND TP Bà Rịa. Chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Bà Rịa (sau điều chỉnh thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa). 

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 11,8 tỉ đồng. 

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP Sản xuất đồ chơi Ánh Dương và Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai.

"Điều bất hợp lý" trong gói thầu về giáo dục tại thành phố Bà Rịa cũ - Ảnh 1.

Trụ sở UBND TP Bà Rịa cũ

Ngày 23-6-2025, Đoàn Thanh tra cùng đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại Trường tiểu học Nguyễn Thanh Đằng (địa chỉ: số 52 đường Lê Lợi, phường Bà Rịa). Đây là một trong các trường nằm trong danh sách được chủ đầu tư cung cấp thiết bị. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào thiết bị "Máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị)" được xác định là TV "T-comBoard". 

Thanh tra TPHCM kết luận việc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa yêu cầu máy chiếu đa năng (hoặc màn hình hiển thị) có tính năng "tích hợp phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình" dễ gây ngộ nhận phần mềm hệ thống lms elearning + bài giảng tương tác có sẵn trong màn hình.

Thực tế kiểm tra cho thấy tính năng đáp ứng về "tích hợp phần mềm hệ thống Ims elearning + bài giảng tương tác đi kèm màn hình" không có sẵn trong màn hình hiển thị mà phải truy cập qua ứng dụng của web. 

"Điều này làm giảm sự cạnh tranh của các nhà cung cấp thiết bị điện tử, chỉ đơn vị cung cấp giải pháp giáo dục kết hợp thiết bị điện tử có tích hợp tính năng này mới có khả năng tham gia để đáp ứng hồ sơ" - Thanh tra TPHCM nêu.

Chỉ duy nhất một nhà thầu trúng thầu

Ngoài ra, theo yêu cầu một sản phẩm phải có đồng thời CE (cho châu Âu), FCC (cho Mỹ), và CCC (cho Trung Quốc) để sử dụng tại Việt Nam là một điều bất hợp lý. Rất ít sản phẩm có đầy đủ bộ chứng nhận cho mọi thị trường lớn. Các chứng chỉ này thường được thể hiện hạn chế từ thông số của một sản phẩm cụ thể. Các chứng chỉ thường không đứng một mình. Chúng được kết hợp với các yêu cầu khác. "Điều này tạo ra một bộ tiêu chí mà chỉ một nhà thầu duy nhất có thể đáp ứng" - Thanh tra TPHCM kết luận. 

Theo thông báo mời thầu đăng ngày 27-11-2023, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) đến thời điểm đóng thầu là 11 ngày. Chỉ duy nhất một nhà thầu Liên danh Ánh Dương - Sao Mai nộp hồ sơ, được mở thầu, đánh giá hợp lệ và trúng thầu. "Tổng thể cho thấy gói thầu không có cạnh tranh thực chất, chỉ có một hồ sơ dự thầu được tiếp nhận, mở và trúng thầu" - Thanh tra TPHCM nhìn nhận. 

Theo Thanh tra TPHCM, các thiếu sót này thuộc trách nhiệm của bộ phận tham mưu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Bà Rịa.

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm về đất đai tại dự án Panaroma Nha Trang 1.873 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm về đất đai tại dự án Panaroma Nha Trang 1.873 tỉ đồng

(NLĐO)- Dự án Panaroma Nha Trang có tổng vốn đầu tư là 1.873 tỉ đồng, đã hoàn thành từ năm 2019.

Kết luận thanh tra về dự án khách sạn, chung cư hơn 2.052 tỉ đồng ở Khánh Hoà

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa.

Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Kết luận thanh tra xác định công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc

TPHCM thiết bị dạy học dạy học Bà Rịa thanh tra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo