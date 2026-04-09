Lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long thăm và chúc Tết Tổng Lãnh sự Lào và Campuchia tại TPHCM

Chiều ngày 9-4, đoàn công tác của Trường Đại học Cửu Long do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến thăm và gửi lời chúc mừng năm mới đến Tổng Lãnh sự Lào và Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM nhân dịp Tết Bun Pi May (Lào) và Tết Chôl Chnăm Thmây (Campuchia).

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng thăm hỏi và chúc Tết Tổng Lãnh sự Lào

Phó Hiệu trưởng Trường Đại Cửu Long cho biết hiện có 56 LHS Lào và 74 LHS Campuchia đang học tại trường. Trong đó, bậc đại học có 96 LHS, cao học có 1 LHS (Lào), học Tiếng Việt có 33 LHS.

Các LHS phần lớn theo học các ngành Dược học, Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Hộ sinh, Luật kinh tế, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Thú y...

Nhà trường đã cấp 84 suất học bổng cho LHS Lào và LHS Campuchia sang học tập tại trường.

"Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Theo kế hoạch, vào ngày 14-4 tới đây, Trường Đại học Cửu Long sẽ tổ chức Tết cho các em LHS Lào và LHS Campuchia; đồng thời hỗ trợ tiền ăn cho các em ở lại trường trong những ngày Tết, tạo mọi điều kiện để các em được vui đón Tết cổ truyền của dân tộc" - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng chia sẻ.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng tặng hoa chúc mừng tại Tổng Lãnh sự Campuchia

Ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM, đánh giá cao kết quả hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Cửu Long và Lào trong thời gian qua. Đồng thời, ông gửi lời cám ơn lãnh đạo nhà trường đã quan tâm, chăm sóc cho các em LHS Lào trong thời gian qua.

Ông chúc Trường Đại học Cửu Long gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công tác giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, mong nhà trường tiếp tục hỗ trợ sinh viên Lào học tập và nghiên cứu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Lào.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tổng Lãnh sự Lào

Ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM, cám ơn nhà trường đã giúp đỡ Campuchia trong thời gian qua, mong thời gian tới, trường tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tổng Lãnh sự Campuchia

Đây là hoạt động hàng năm của lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long nhân dịp Tết Bun Pi May và Tết Chôl Chnăm Thmây. Qua đó, nhằm thể hiện sự quan tâm, gắn kết giữa nhà trường với tổng lãnh sự của 2 nước tại TPHCM trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào và Campuchia.