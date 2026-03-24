Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Hơn 10 năm qua, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào.

Ngày 24-3, đoàn công tác của lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak, Lào do ông Keokhamphui ViSoun, Giám đốc đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Cửu Long về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak.

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp đoàn về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, cố vấn cấp cao Hội đồng trường; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Mở đầu buổi làm việc, đại biểu đã được xem video giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Cửu Long bằng tiếng Lào, thể hiện qua các nội dung: cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, công tác tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, những thành tích của nhà trường qua 26 năm xây dựng và phát triển… Qua đó, giúp đoàn công tác của lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak hiểu rõ hơn về Trường Đại học Cửu Long.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - cho biết sắp tới, Trường Đại học Cửu Long sẽ tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước Lào và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường.

Hơn 10 năm qua, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào.

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ (phải) trao đổi nội dung hợp tác với ông Keokhamphui ViSoun

Để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Trường Đại học Cửu Long đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, vào năm 2023, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Cửu Long vì có thành tích xuất sắc trong việc đào nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho nước Lào.

Trường được chính phủ Lào cho phép thành lập 2 trung tâm đào tạo Tiếng Việt tại Thủ đô Vientiane (Lào). Sắp tới, trường sẽ phối hợp với Sở Giáo dục - Thể thao tỉnh Champasak thành lập Trung tâm Đào tạo Tiếng Việt tại tỉnh nhằm để hỗ trợ các em lưu học sinh và người dân có nhu cầu học Tiếng Việt.

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào - Ảnh 3.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao quà lưu niệm cho ông Keokhamphui ViSoun

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi các nội dung xoay quanh việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak; nhu cầu nguồn nhân lực tỉnh Champasak; công tác tuyển sinh, đào tạo của nhà trường dành cho lưu học sinh; công tác giảng dạy Tiếng Việt dành cho học sinh Lào; chính sách hỗ trợ học bổng…

Theo ông Keokhamphui ViSoun, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Champasak, đây là lần đầu tiên ông đến thăm Trường Đại học Cửu Long.

"Xem qua video giới thiệu, tôi hiểu thêm về Trường Đại học Cửu Long cũng như thế mạnh của trường. Cơ sở vật chất của trường rất khang trang, hiện đại. Thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ lưu học sinh. Cám ơn lãnh đạo trường đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho sinh viên Lào nói chung và tỉnh Champasak nói riêng được học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ" - – ông Keokhamphui ViSoun bày tỏ.

Ông Keokhamphui ViSoun còn thông tin rằng tỉnh Champasak nằm ở phía Nam Lào. Để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh rất cần nguồn nhân lực ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Khoa học sức khỏe, Quản trị kinh doanh, Kinh tế ... Vì thế, chuyến công tác lần này, ông mong muốn Trường Đại học Cửu Long hỗ trợ đào tạo nguồn lực cho địa phương. Đồng thời hỗ trợ giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh phổ thông của tỉnh.

Trường Đại học Cửu Long tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Lào - Ảnh 4.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sau khi trao đổi, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ đã đồng ý hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Champasak.

"Chúng tôi sẽ cấp 3 suất học bổng toàn phần cho học sinh Trường THPT Visanuvithaya sang học tại Trường Đại học Cửu Long. Đồng thời, nhà trường sẽ cử chuyên gia sang giảng dạy Tiếng Việt tại tỉnh Champasak" - Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ khẳng định.

Tin liên quan

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản

Trường Đại học Cửu Long đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản

(NLĐO) - Dịp này, Trường Đại học Cửu Long phối hợp cùng đoàn công tác đến từ Nhật Bản tổ chức buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật

Trường Đại học Cửu Long quan hệ hợp tác với các đối tác ở Hàn Quốc

(NLĐO) - Buổi làm việc mở ra cơ hội cho Trường Đại học Cửu Long tiếp cận và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đối tác ở Hàn Quốc

Loạt sự kiện tiêu biểu năm 2025 của Trường Đại học Cửu Long

Năm 2025, Trường ĐH Cửu Long đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, góp phần khẳng định thương hiệu và uy tín của nhà trường.

