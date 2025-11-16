Lãnh đạo và người dân phường Diên Hồng quây quần bên 50 mâm cơm, ấm áp như gia đình

Tại TPHCM ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"; họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" phường Diên Hồng

Điểm đặc biệt tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" phường Diên Hồng là bữa cơm đại đoàn kết với hơn 50 mâm cơm do phường chuẩn bị. Hơn 500 người dân và lãnh đạo phường Diên Hồng đã quây quần bên mâm cơm, cùng nhau chuyện trò, thăm hỏi, động viên nhau.

Ấm áp như mâm cơm gia đình

Bữa cơm đại đoàn kết với những món ăn giản dị, mang đậm nét truyền thống của người Việt như thịt kho hột vịt, canh mồng tơi, cà pháo, mắm tôm, thịt luộc... Cán bộ của phường trực tiếp "chạy bàn", phục vụ người dân từng tô cơm, ly trà đá.

Bên mâm cơm, bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (khu phố 25, phường Diên Hồng) kể ngay từ sáng sớm đã có mặt tại Ngày hội, tham gia nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, mua sắm tại các gian hàng.

Bà Huỳnh Thị Ánh Hồng (giữa) chuyện trò cùng người dân tại Ngày hội

Bà Hồng nhận xét không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường rất ấm cúng, nhất là mâm cơm đại đoàn kết. Mâm cơm với những món ăn giản dị như thịt kho trứng, canh rau... khiến ai cũng cảm nhận như một bữa cơm gia đình, gần gũi nhưng cũng rất trang trọng. Mâm cơm là cơ hội để người dân và lãnh đạo thêm phần gắn kết, đồng lòng.

Bà Hồng cho biết kể từ khi phường Diên Hồng được thành lập và vận hành theo mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp, bà cảm nhận được "làn gió mới". Bởi khoảng cách giữa chính quyền và người dân đã được rút ngắn; cán bộ phường luôn tận tình, sâu sát với người dân. "Mấy em trên phường trẻ, khỏe, năng động lắm. Chúng tôi mong cán bộ phường tiếp tục phát huy để đồng hành, chăm lo cho người dân ngày càng tốt hơn" - người phụ nữ bày tỏ

Cán bộ phường Diên Hồng trực tiếp "chạy bàn", phục vụ người dân tại bữa cơm đại đoàn kết

Vừa thấy bà Trương Thị Minh Hạnh (Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng) đến tham dự Ngày hội, bà Võ Thiên Hương (người dân địa phương) đã tìm đến gặp nữ lãnh đạo của phường.

Bà Hương nắm chặt tay bà Hạnh, xúc động nói: "Cảm ơn cô Hạnh hôm trước đã cho công nhân đến cắt tỉa cây xanh ngay đầu hẻm của khu phố 9. Nhờ vậy mà người dân rất yên tâm, không còn lo sợ cây xanh ngã đổ mỗi khi mưa to, gió lớn. Chúng tôi rất mừng vì những kiến nghị của người dân đều được lãnh đạo phường lắng nghe và giải quyết rất nhanh chóng".

Bà Võ Thiên Hương (trái) gửi lời cảm ơn đến bà Trương Thị Minh Hạnh (phải) đã nhanh chóng giải quyết những phản ánh của người dân

Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng bày tỏ sự bất ngờ và cảm động trước lời cảm ơn của bà Hương. "Ở khu phố có vấn đề nào bức xúc, cô chú cứ phản ánh đến phường. Chúng con sẽ tiếp nhận và giải quyết nhanh nhất" - bà Trương Thị Minh Hạnh nói.

Mỗi người dân là một viên gạch vững chắc của mái nhà chung Diên Hồng

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng - cho biết "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" là dịp để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Lê Văn Minh kêu gọi toàn thể nhân dân xây dựng phường Diên Hồng ngày càng hiện đại, nghĩa tình

Chia sẻ về tên gọi "Diên Hồng" của phường, ông Lê Văn Minh cho biết đây không chỉ là một danh xưng mà còn là một lời hiệu triệu thiêng liêng, khẳng định truyền thống đoàn kết, ý chí và niềm tự hào của dân tộc.

Theo đó, Diên Hồng của giáo dục lịch sử về truyền thống dân tộc; Diên Hồng của khí thế quyết tâm với tinh thần đoàn kết; Diên Hồng của đồng lòng tiến bước, vươn mình phát triển. Tinh thần ấy cũng được thắp sáng trong bối cảnh mới, chuyển từ "đúng hướng" sang "đúng và đủ kết quả", đo đếm được, kiểm chứng được.

Ông Lê Văn Minh cho hay Đảng bộ và chính quyền phường Diên Hồng đặt mục tiêu xây dựng phường trở thành hình mẫu về đô thị văn minh, hiện đại của TPHCM. Phường Diên Hồng mong muốn xây dựng cộng đồng đoàn kết mẫu mực - nơi mà mọi mâu thuẫn được hóa giải bằng tình làng nghĩa xóm, nơi người dân cùng sẻ chia, cùng gánh vác trách nhiệm và quyền lợi. "Để hiện thực hóa khát vọng đó, chìa khóa chính là tinh thần Đại đoàn kết và ý chí Diên Hồng" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, trao tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

"Tôi kêu gọi toàn thể quý nhân dân phường Diên Hồng hãy tiếp tục gắn bó, keo sơn, bền vững trên con đường đã chọn. Hãy siết chặt tay nhau, đồng lòng, chung sức để vượt qua mọi thử thách của quá trình chuyển đổi. Mỗi người dân hãy là một viên gạch vững chắc, cùng nhau xây dựng mái nhà chung Diên Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân" - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng phát biểu.

Phường Diên Hồng biểu dương gương "Người tốt, việc tốt"

Báo Người Lao Động và phường Diên Hồng ký kết hợp tác Tại chương trình, lãnh đạo phường Diên Hồng và lãnh đạo Báo Người Lao Động đã ký kết Bản ghi nhớ phối hợp hoạt động. Bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự gắn kết trong công tác thông tin, truyền thông, đồng thời hỗ trợ phường Diên Hồng trong việc lan tỏa các phong trào thi đua, các mô hình hay, gương điển hình và hoạt động chăm lo an sinh xã hội đến với người dân. Ông Hà Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, và ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Lê Văn Minh cho biết bên cạnh những nỗ lực thì phường cũng rất cần sự phối hợp, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông. Ông Lê Văn Minh đánh giá cao việc ký kết hợp tác giữa phường Diên Hồng và Báo Người Lao Động - cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy TP HCM. Đồng thời, tin tưởng việc ký kết này sẽ góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, chia sẻ những tấm lòng nhân ái, những mô hình tốt, giải pháp hay trong đời sống nhân dân.

Các đơn vị đăng ký tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo phường Diên Hồng

Người dân và lãnh đạo phường Diên Hồng cùng quây quần bên bữa cơm đại đoàn kết