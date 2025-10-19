Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng quán triệt tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp nhiều, báo cáo dài nhưng kết quả thì không thực tiễn

Ngày 19-10, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên thứ 2.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã hoàn thành công tác tổ chức phiên thứ 1 và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Công đoàn phường Diên Hồng đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị của từng đơn vị.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường nhất quán quan điểm chỉ đạo: chuyển đổi số là công cụ, là phương tiện, là giải pháp tổ chức các hoạt động, phong trào. Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. "Mọi Nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể" – ông Lê Văn Minh đặt vấn đề. 

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Lê Văn Minh cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Diên Hồng tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để "không ai bị bỏ lại phía sau".

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phải mở rộng tập hợp lực lượng, có những tổ chức Đoàn, tổ chức Hội mạnh. Công đoàn đảm bảo đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ đi đầu trong chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hội Cựu Chiến binh nêu cao tính gương mẫu, là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 4.

67 đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Đại hội

"Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp nhiều, báo cáo dài nhưng kết quả thì không thực tiễn. Các tổ chức chính trị - xã hội là "ngôi nhà chung" của từng nhóm cộng đồng xã hội hoạt động theo chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực sao cho thật đoàn kết, đậm đà bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao..." - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

"Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của đất nước. Mặt trận, các đoàn thể là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng" – ông Lê Văn Minh nói tiếp.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng mong muốn trong nhiệm kỳ này, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường có sự đổi thay: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 7.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng Nguyễn Kim Trung cho biết Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Đại hội; xác định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 8.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, hiệu quả. MTTQ phường Diên Hồng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, 67 đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Đại hội.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười - Ảnh 8.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng Nguyễn Kim Trung phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong đó, ông Nguyễn Kim Trung làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng.

Bà Hà Thị Gái làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng.

Bà Trần Thị Hà Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng.

Bà Nguyễn Lý Nhả Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng.


Tin liên quan

Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

(NLĐO) - Phường Diên Hồng xác định công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự đô thị cần sự vào cuộc toàn diện của cả hệ thống chính trị

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, TP HCM

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Diên Hồng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Ấn tượng nhiều công trình hàng chục tỉ đồng chăm lo cho nhân dân phường Diên Hồng

(NLĐO) - Đây còn là minh chứng cho sự quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030

TP HCM đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ lê văn minh phường Diên Hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo