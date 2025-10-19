Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng yêu cầu họp ít, làm nhiều; ít thủ tục, nhiều nụ cười

Ngày 19-10, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TP HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên thứ 2.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã hoàn thành công tác tổ chức phiên thứ 1 và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Công đoàn phường Diên Hồng đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị của từng đơn vị.

Đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường nhất quán quan điểm chỉ đạo: chuyển đổi số là công cụ, là phương tiện, là giải pháp tổ chức các hoạt động, phong trào. Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. "Mọi Nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: Ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể" – ông Lê Văn Minh đặt vấn đề.

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Lê Văn Minh cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Diên Hồng tập trung củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phải mở rộng tập hợp lực lượng, có những tổ chức Đoàn, tổ chức Hội mạnh. Công đoàn đảm bảo đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đi đầu trong chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hội Cựu Chiến binh nêu cao tính gương mẫu, là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng.

67 đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Đại hội

"Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp nhiều, báo cáo dài nhưng kết quả thì không thực tiễn. Các tổ chức chính trị - xã hội là "ngôi nhà chung" của từng nhóm cộng đồng xã hội hoạt động theo chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực sao cho thật đoàn kết, đậm đà bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao..." - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

"Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của đất nước. Mặt trận, các đoàn thể là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng" – ông Lê Văn Minh nói tiếp.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng mong muốn trong nhiệm kỳ này, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường có sự đổi thay: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng Nguyễn Kim Trung cho biết Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Đại hội; xác định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Diên Hồng ra mắt Đại hội

Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Mặt trận theo hướng thực chất, hiệu quả. MTTQ phường Diên Hồng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, 67 đại biểu được hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Đại hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng Nguyễn Kim Trung phát biểu nhận nhiệm vụ Trong đó, ông Nguyễn Kim Trung làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng. Bà Hà Thị Gái làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng. Bà Trần Thị Hà Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng. Bà Nguyễn Lý Nhả Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Diên Hồng.



