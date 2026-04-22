Kinh tế

Lãnh đạo Vinasun nói gì trước làn sóng gọi xe công nghệ đang bùng nổ?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Lãnh đạo Vinasun khẳng định từ năm 2015 đến nay, doanh nghiệp vẫn duy trì được thương hiệu và hoạt động ổn định.

Ngày 22-4, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch HĐQT, cho biết thị trường vận tải hành khách đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa taxi truyền thống và các nền tảng gọi xe công nghệ, với áp lực lớn về giá cước và công nghệ.

Các đối thủ liên tục được bổ sung nguồn vốn lớn, buộc doanh nghiệp phải gia tăng nguồn lực để theo kịp tốc độ phát triển của ngành. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông cũng tạo áp lực lên giá cước taxi. Tuy nhiên, Vinasun có lợi thế từ đội xe hybrid với 1.136 chiếc, giúp tiết kiệm nhiên liệu và duy trì mức giá cạnh tranh. 

Doanh nghiệp cũng đang nâng cấp toàn diện ứng dụng đặt xe theo hướng nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi hơn cho khách hàng.

Tại đại hội, cổ đông đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kết quả kinh doanh đầu năm 2026, thị phần hiện tại cũng như giải pháp cạnh tranh khi các nền tảng gọi xe công nghệ phát triển mạnh. Một số ý kiến cho rằng ứng dụng của Vinasun vẫn còn hạn chế về định vị và thao tác thanh toán.

Ông Tạ Long Hỷ chia sẻ về tình hình kinh doanh của Vinasun

Giải đáp các thắc mắc, ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Vinasun, cho biết trong quý I/2026, doanh thu của công ty đạt 224 tỉ đồng, hoàn thành gần 25% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 6,2 tỉ đồng.

Ông Minh lý giải từ ngày 28-2, các biến động địa chính trị tại Trung Đông đã khiến giá xăng dầu tăng đột biến, với khoảng 15 lần điều chỉnh giá nhiên liệu, buộc công ty phải triển khai chính sách hỗ trợ tài xế. 

Liên quan đến việc ứng dụng Vinasun định vị chưa chính xác, đại diện hãng taxi cho biết công ty sử dụng Google Maps để tìm địa chỉ nhưng vẫn kết hợp với hệ thống “Việt bản đồ” nhằm tối ưu chi phí trong tính toán lộ trình. Tuy nhiên, khả năng hướng dẫn chi tiết (rẽ trái, rẽ phải) của hệ thống này chưa linh hoạt bằng Google Maps. Trong khi đó, các đối thủ thường thu phí nền tảng khoảng 2.000 đồng mỗi chuyến, còn Vinasun hiện không áp dụng khoản phí này.

Ông Trần Anh Minh trả lời thắc mắc của cổ đông

Theo ông Minh, cạnh tranh gay gắt là yếu tố cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vinasun đặt mục tiêu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động, đồng thời duy trì hoạt động có lãi. “Các đối thủ có thể theo đuổi mục tiêu riêng trong từng giai đoạn nhưng Vinasun không quá bận tâm vì không cùng tiêu chí kinh doanh” - ông Minh nói.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết từ năm 2015 đến nay, Vinasun vẫn duy trì được thương hiệu và hoạt động ổn định. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án tiền khả thi nhằm nâng cao năng lực chống chịu và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Ông Minh nhấn mạnh Vinasun là một trong số ít doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch trên thị trường taxi, bao gồm số lượng xe hoạt động, xe thanh lý, cũng như kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc công khai này cũng khiến doanh nghiệp chịu bất lợi nhất định về mặt cạnh tranh do thiếu yếu tố “bí mật kinh doanh”.

Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp giúp Vinasun trụ vững thị trường

Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp giúp Vinasun trụ vững thị trường

(NLĐO) - Vinasun duy trì đội ngũ lái xe chính thức, được đào tạo bài bản, đảm bảo an toàn và độ tin cậy

Vinasun đồng hành cùng Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ

Đồng hành cùng Đường hoa trong mùa xuân năm nay, Vinasun mang đến giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách du xuân

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ "gom" thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

(NLĐO)- Chủ tịch HIPT và tổ chức có liên quan muốn "gom" thêm 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun, tăng tỉ lệ nắm giữ lên gần 25%

taxi Công nghệ vinasun đại hội đồng cổ đông truyền thống
