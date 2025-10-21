HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp cứng rắn đến Tổng thống Donald Trump

Huệ Bình

(NLĐO) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng việc Tehran có cơ sở hạt nhân hay không thì chẳng liên quan gì đến Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 20-10 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó cuộc không kích hồi tháng 6 đã phá hủy cơ sở hạt nhân của Tehran.

Theo tờ Times of Israel, ông Khamenei cũng từ chối lời đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân của ông Donald Trump.

Ông Khamenei gọi ý định đàm phán của nhà lãnh đạo Mỹ là "sự áp đặt và bắt nạt" nếu thỏa thuận đi kèm với sự cưỡng chế và kết quả đã được định trước.

Ông cũng đặt câu hỏi: "Mỹ liên quan gì đến việc Iran có cơ sở hạt nhân hay không?"

Những lời bình luận trên được đưa ra sau bài phát biểu của ông Donald Trump tại TP Jerusalem - Israel hồi tuần trước.

Trong bài phát biểu đó, ông Donald Trump lặp lại tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã "phá hủy khả năng hạt nhân" của Iran, khiến nước này "không còn là kẻ bắt nạt ở Trung Đông" và gọi đó là "chiến dịch quân sự hoàn hảo nhất".

Lãnh tụ tối cao Iran thách thức tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu tại Tehran ngày 20-10-2025. Ảnh: AP

Tác động thực sự của các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6 vẫn chưa rõ ràng.

Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công đã trì hoãn chương trình hạt nhân của Iran từ một đến hai năm, nhưng một báo cáo tình báo ban đầu của Mỹ lại cho rằng sự chậm trễ chỉ kéo dài vài tháng.

Cuộc xung đột 12 ngày với Israel (bắt đầu từ ngày 13-6 sau khi Israel tấn công Iran) đã khiến vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu giữa Tehran và Washington bị hủy bỏ.

Tiến trình đàm phán bị đình trệ kể từ đó. Iran tuyên bố chỉ nối lại đàm phán nếu Mỹ bảo đảm không có hành động quân sự nào nữa.

Phía Iran công khai phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này đã làm giàu uranium quá mức cần thiết cho mục đích dân sự, cản trở các thanh sát viên quốc tế kiểm tra cơ sở hạt nhân, mở rộng năng lực tên lửa đạn đạo.

Cũng trong ngày 20-10, Iraq tuyên bố sẽ không cho phép bên thứ ba dùng lãnh thổ hoặc không phận nước nay để gây nguy hiểm cho Iran hoặc bất kỳ quốc gia láng giềng nào khác.

Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq, ông Qasim al-Araji, tái khẳng định cam kết của Baghdad đối với thỏa thuận an ninh đã ký với Tehran.

Theo hãng thông tấn Anadolu, ông Araji cho biết Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani nhấn mạnh với các lãnh đạo thế giới về việc Iraq phản đối bất kỳ hành động nào sử dụng không phận nước này để tấn công Iran.

Về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, nói rằng trọng tâm chính trong các cuộc đàm phán với phía Iraq là mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước. Ông nhấn mạnh để quan hệ kinh tế ổn định, hai bên phải tăng cường hợp tác an ninh song phương.

Donald Trump cơ sở hạt nhân chương trình hạt nhân Iran lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei
