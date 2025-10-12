Tổng thống Donald Trump có động thái “chưa từng có” với Iran?

Hơn 20 nhà lãnh đạo quốc gia sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Sharm El-Sheikh, được tổ chức tại TP Sharm El-Sheikh vào chiều 13-10, do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì, theo thông báo của Văn phòng tổng thống Ai Cập.

Trong một diễn biến đáng chú ý, nguồn tin giấu tên của trang Axios tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã mời Iran đến tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập.

Mạng truyền hình tin tức Sky News Arabia cũng cho biết danh sách các nhà lãnh đạo được mời bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian của Iran.

Bình luận về Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Sharm El-Sheikh, Văn phòng tổng thống Ai Cập nhấn mạnh: "Hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt xung đột ở dải Gaza, tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông và mở ra chương mới về an ninh và ổn định khu vực".

Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Đông để tham dự lễ ký kết tại Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Đông để tham dự lễ ký kết tại Ai Cập nhằm chính thức hóa thỏa thuận hòa bình Gaza, một động thái có thể báo hiệu sự kết thúc xung đột kéo dài 2 năm giữa Israel và lực lượng Hamas được Tehran hậu thuẫn, theo nhiều phương tiện truyền thông.

Chuyến công du diễn ra vài ngày sau khi ông Donald Trump thông báo vào sáng sớm 9-10 rằng Israel và Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza.

Ông Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Israel vào ngày 13-10, dự kiến ông gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và có bài phát biểu trước Quốc hội Israel, truyền thông Israel đưa tin.

Axios cho biết Israel không nằm trong số những nước được mời đến hội nghị thượng đỉnh Sharm El-Sheikh,

Các nhà lãnh đạo hoặc ngoại trưởng từ Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ý, Qatar, UAE, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Pakistan và Indonesia sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh, theo thông tin từ Euro News.

Theo kế hoạch hòa bình Gaza của ông chủ Nhà Trắng, Israel sẽ duy trì hiện diện quân sự dọc biên giới dải Gaza, trong khi một lực lượng quốc tế (chủ yếu bao gồm quân đội từ các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo) sẽ giám sát an ninh bên trong vùng lãnh thổ. Mỹ sẽ dẫn đầu một nỗ lực tái thiết lớn, được quốc tế tài trợ tại vùng đất bị giao tranh tàn phá này.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi nói rằng Iran đã bày tỏ sự ủng hộ đối với "một phần" kế hoạch của ông Donald Trump.

Trong khi đó, theo trang A News, Iran ngày 11-10 bác bỏ hoàn toàn ý tưởng bình thường hóa quan hệ với Israel và bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về việc Israel sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.