Lao động thất nghiệp học nghề: Được hỗ trợ tiền ăn, học phí ra sao?

Mở rộng cơ hội học nghề cho lao động thất nghiệp

Theo Điều 30 Luật Việc làm năm 2025, người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thụ hưởng 4 nhóm chính sách gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; và hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhằm duy trì việc làm.

Trong đó, chính sách hỗ trợ học nghề được xem là “đòn bẩy” quan trọng, giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với những biến động ngày càng nhanh của thị trường lao động. Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 37 của luật.

Một điểm đáng chú ý là không chỉ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mới được tham gia học nghề. Ngay cả những trường hợp chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp vẫn có thể tiếp cận chính sách này nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tư vấn, hướng dẫn người lao động tìm hiểu thông tin các khóa đào tạo nghề phù hợp nhu cầu việc làm

Cụ thể, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng quy định pháp luật; nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc. Đồng thời, sau 10 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ, người lao động vẫn chưa tìm được việc làm và không thuộc các trường hợp đặc biệt như thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi học dài hạn từ 12 tháng trở lên, chấp hành án phạt tù…

Bên cạnh đó, điều kiện bắt buộc là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi nghỉ việc. Về thời gian hỗ trợ, người lao động được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu thực tế, song tổng thời gian hưởng hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng.

Học phí được hỗ trợ tối đa đến 9 triệu đồng/người

Theo quy định tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ học nghề bao gồm hai phần là học phí và tiền ăn.

Đối với học phí, nếu khóa đào tạo dưới 3 tháng, người lao động được hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa. Trường hợp khóa học từ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ được tính theo tháng, tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, với thời gian học đủ 6 tháng, tổng mức hỗ trợ có thể lên đến 9 triệu đồng. Khoản kinh phí này sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp cho cơ sở đào tạo nghề.

Người lao động được hỗ trợ học phí và tiền ăn khi tham gia các khóa đào tạo nghề

Ngoài học phí, người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/ngày thực học, tính theo thời gian tham gia khóa đào tạo nhưng không vượt quá 6 tháng. Khoản hỗ trợ này được chi trả trực tiếp cho người lao động, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí trong quá trình học nghề.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, nhiều lao động – đặc biệt là nhóm trung niên – gặp khó khăn khi tìm việc mới, chính sách hỗ trợ học nghề không chỉ mang ý nghĩa “tiếp sức” trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và từng bước quay lại thị trường lao động một cách bền vững.