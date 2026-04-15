Kết nối việc làm trên nền tảng số

Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã khai trương Sàn Giao dịch việc làm (GDVL) quốc gia, tại địa chỉ "vieclam.gov.vn", nhằm thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động trên môi trường số.

Liên thông dữ liệu toàn quốc

Theo Bộ Nội vụ, Sàn GDVL quốc gia là nền tảng số kết nối người lao động (NLĐ), doanh nghiệp (DN), tổ chức dịch vụ việc làm (DVVL) và cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

Sàn không chỉ là công cụ công nghệ mà còn là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Các Sở Nội vụ, Trung tâm DVVL và cơ quan liên quan có thể cùng tham gia, cập nhật và chia sẻ dữ liệu trên một nền tảng chung.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc đưa vào vận hành sàn là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm, được triển khai trên nền tảng các chủ trương lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Từ tháng 5-2025, quá trình xây dựng được tổ chức bài bản, kiểm thử kỹ lưỡng về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và sẵn sàng hoạt động chính thức.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định đây không chỉ là một nền tảng công nghệ mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động. "Sàn GDVL quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu" - ông Đỗ Thanh Bình cho hay.

Trong bối cảnh cải cách hành chính được đẩy mạnh, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng việc vận hành sàn thể hiện tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của ngành Nội vụ trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ.

Nhấn mạnh yếu tố quyết định hiệu quả vận hành, Bộ trưởng kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, DN và NLĐ. Các cơ quan cần chuyển đổi tư duy, trở thành những "điểm cầu vệ tinh" để cập nhật, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, DN và NLĐ cần nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng sàn như một kênh kết nối chính thức, minh bạch, hiệu quả. "Sự đồng hành của cộng đồng DN và NLĐ là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập" - Bộ trưởng nêu rõ.

Là đơn vị triển khai giải pháp công nghệ cho sàn, ông Huỳnh Thanh Liêm, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, cho biết sàn được xây dựng với kiến trúc hiện đại, bài bản, hướng tới kết nối chặt chẽ giữa NLĐ và người sử dụng lao động trên môi trường số. Sàn GDVL quốc gia đã được tham khảo các mô hình quốc tế, đồng thời kết nối với nhiều hệ thống dữ liệu của Bộ Nội vụ và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện các bộ, ngành tại lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: MINH QUÂN

Kết nối cung - cầu hiệu quả

Theo Bộ Nội vụ, việc triển khai Sàn GDVL quốc gia được kỳ vọng góp phần giảm chi phí và thời gian tuyển dụng nhờ tích hợp, khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, nền tảng giúp tăng tính minh bạch của thị trường lao động, hỗ trợ NLĐ hạn chế rủi ro từ các hoạt động môi giới việc làm không hợp pháp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhấn mạnh Sàn GDVL quốc gia trực tuyến không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là một thiết chế quan trọng để xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo ông Khương, trên thực tế, hệ thống GDVL đã được triển khai tại các địa phương thông qua các Trung tâm DVVL công lập và các nền tảng do DN tư nhân vận hành. Tuy nhiên, hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, dữ liệu còn phân tán, thiếu đồng bộ, chưa có cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin, trong khi công tác giám sát minh bạch, hiệu quả còn hạn chế. Sàn GDVL quốc gia được kỳ vọng khắc phục những tồn tại này, đồng thời kết nối với các sàn giao dịch trực tuyến hiện có.

Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, cho biết các DN nước ngoài tại Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có kỹ năng phù hợp, nhất là ở các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, kỹ thuật số và logistics. Theo ông, nhu cầu không chỉ ở số lượng mà còn ở khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc của NLĐ.

Phó Chủ tịch EuroCham cũng chỉ ra, khi DN cần mở rộng sản xuất trong thời gian ngắn, quá trình tìm kiếm và tuyển dụng lao động vẫn mất nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế còn lớn, khi NLĐ có thể sẵn sàng về số lượng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, buộc DN phải đầu tư đào tạo lại.

Từ thực tế này, đại diện EuroCham đánh giá cao việc triển khai Sàn GDVL quốc gia, xem đây là bước đi quan trọng trong quá trình số hóa thị trường lao động. Sàn cũng góp phần kết nối cung - cầu hiệu quả hơn, giảm thời gian và chi phí tuyển dụng, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin giữa DN và NLĐ.

Theo định hướng xây dựng, hệ thống dữ liệu của sàn đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", cho phép theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lệch pha cung - cầu, một trong những nguyên nhân làm gia tăng chi phí tuyển dụng và tìm việc. Dữ liệu từ sàn cũng hỗ trợ cơ quan quản lý dự báo nhu cầu nhân lực, làm cơ sở xây dựng chính sách đào tạo, việc làm phù hợp.

TP HCM kỳ vọng sẽ bứt phá từ sàn việc làm Theo bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, việc vận hành Sàn GDVL quốc gia có ý nghĩa đặc biệt với một đô thị năng động, quy mô lớn. TP HCM hiện có hơn 7,5 triệu lao động, trên 300.000 DN và khoảng 500.000 cơ sở kinh doanh, luôn duy trì nhu cầu tuyển dụng cao, đồng thời đòi hỏi chất lượng nhân lực ngày càng khắt khe. Thời gian qua, thành phố chủ động triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động như tổ chức các phiên GDVL, tư vấn, giới thiệu việc làm tại hệ thống trung tâm DVVL. Năm 2025, thành phố tổ chức 259 phiên; quý I/2026 có 60 phiên, hỗ trợ hơn 442.000 NLĐ. Theo bà Tới, Sàn GDVL quốc gia là nền tảng quan trọng, không chỉ kết nối, mà còn nâng cao năng lực dự báo và quản trị thị trường lao động nhờ dữ liệu được cập nhật, liên thông, chuẩn hóa. Để phát huy hiệu quả, TP HCM kiến nghị hoàn thiện liên thông dữ liệu, nâng chất DVVL, tăng sự tham gia của DN, cơ sở đào tạo và hỗ trợ nhóm lao động yếu thế. H.Như