HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lao động tự do được tự kê khai thu nhập để mua nhà ở xã hội

G.Nam

(NLĐO) - Lao động không có hợp đồng làm việc được tự kê khai, cam kết thu nhập khi mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng dẫn mới của Bộ Công an

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa có hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho lao động tự do khi tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Theo đó, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị nhưng không có hợp đồng lao động, bảng lương hoặc chứng từ chứng minh thu nhập được tự kê khai mức thu nhập và cam kết chịu trách nhiệm về thông tin đã khai. 

Công an cấp xã, phường nơi người dân cư trú sẽ xác nhận tình trạng cư trú và nội dung kê khai thu nhập theo mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư 32/2025 của Bộ Xây dựng.

Lao động tự do được tự kê khai thu nhập để mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Với hướng dẫn mới, lao động tự do sớm tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội

C06 cho biết thời gian qua nhiều lao động tự do gặp khó khăn khi làm hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội do không có giấy tờ chứng minh thu nhập. Trong khi đó, theo Nghị định 261, công an cấp xã có trách nhiệm xác nhận thu nhập cho người dân dựa trên dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, hiện dữ liệu thu nhập của lao động tự do chưa được cập nhật đầy đủ, khiến công an cấp xã thiếu căn cứ xác nhận, dẫn đến nhiều hồ sơ bị kéo dài hoặc không hoàn tất.

Với hướng dẫn mới, trường hợp người dân có giấy tờ thể hiện thu nhập, công an cấp xã sẽ căn cứ các giấy tờ này để xác nhận. Trường hợp không có chứng từ, người dân được áp dụng hình thức tự kê khai và cam kết, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong thủ tục.

Theo C06, đây là giải pháp trước mắt nhằm bảo đảm lao động tự do không bị đứng ngoài chính sách nhà ở xã hội do đặc thù công việc. 

Công an các địa phương được yêu cầu chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách.

Về lâu dài, Bộ Công an sẽ phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu thu nhập, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giúp việc xét điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội minh bạch, thuận lợi hơn.

Tin liên quan

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội Công đoàn TPHCM, nhiều đại biểu đề xuất chính sách thiết thực như khám bệnh miễn phí, nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi...

Lộ diện hình ảnh Nhà ở xã hội Công đoàn 620 tỉ đồng tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Đà Nẵng tọa lạc ở phường Hải Vân, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của đa số công nhân địa phương.

Siết chặt vi phạm nhà ở xã hội, đề xuất phạt đến 300 triệu đồng

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất tăng mạnh mức phạt với hàng loạt vi phạm trong giao dịch nhà ở xã hội, có hành vi bị phạt đến 300 triệu đồng

nhà ở xã hội Bộ Công an lao động tự do Cục cảnh sát cơ sở dữ liệu quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo