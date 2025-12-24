HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

M.Chi - T.Nga - H.Như. Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội Công đoàn TPHCM, nhiều đại biểu đề xuất chính sách thiết thực như khám bệnh miễn phí, nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi...

Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 24-12, 650 đại biểu đã chia thành 15 tổ, tham gia thảo luận cho văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I; văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội, khám sức khỏe miễn phí... - Ảnh 1.

Các đại biểu Tổ thảo luận số 8 nghiên cứu các Văn kiện

Tại các tổ thảo luận, đại biểu cũng đã vào App đại hội để nghiên cứu, cho ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội. Bên cạnh đó, đại biểu phát biểu ý kiến góp ý về các chỉ tiêu, chương trình đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030 mà dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn TPHCM đề ra.

Trong đó, đáng chú ý là giải pháp nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội, khám sức khỏe miễn phí... - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận số 10

Cụ thể, Công đoàn TP chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất cơ chế chính sách thí điểm về các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ như: Phối hợp với các đơn vị y tế để thành lập các điểm khám bệnh miễn phí cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đối với lao động nữ, lao động ngành nặng nhọc, độc hại; chủ động đề xuất, đăng ký với UBND thành phố việc xét cho đoàn viên, NLĐ được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội khoảng 50.000 căn trong cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam, rất tâm đắc với giải pháp nêu trên, đặc biệt là việc thành lập các điểm khám bệnh miễn phí cho đoàn viên, NLĐ, nhất là đối với lao động nữ, lao động ngành nặng nhọc, độc hại.

Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội, khám sức khỏe miễn phí... - Ảnh 3.

Các đại biểu cũng đã vào App đại hội để nghiên cứu, cho ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội

Còn ông Vũ Thông Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Hung Kiu (Việt Nam), cho hay nhu cầu mua nhà ở xã hội của NLĐ tại công ty rất lớn nhưng không thể tiếp cận được do điều kiện đặt ra khó khăn, nhất là tiêu chí về thu nhập khi cả 2 vợ chồng đều là công nhân. Do đó, ông Hiệp kiến nghị có cơ chế cho NLĐ thuê nhà ở xã hội có tiêu chuẩn vừa phải, giá phù hợp, gần các KCN để NLĐ an cư lạc nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Juki (phường Tân Thuận) phản ánh NLĐ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các gói tín dụng lãi suất thấp. Theo bà Linh, hiện nay nhiều công nhân có nhu cầu vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô (CEP) do lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, không yêu cầu tài sản thế chấp, phù hợp với đặc thù thu nhập của NLĐ.

Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, NLĐ khu vực đô thị có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn từ 7 triệu đồng/tháng trở lên sẽ không đủ điều kiện vay vốn từ CEP. Quy định này khiến một bộ phận lớn công nhân, dù thu nhập chỉ ở mức vừa đủ trang trải sinh hoạt, không còn cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, buộc phải tìm đến các kênh vay thương mại hoặc công ty tài chính với lãi suất cao hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội, khám sức khỏe miễn phí... - Ảnh 4.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận

Từ thực tế này, bà Linh kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh quy định về mức thu nhập hoặc có cơ chế linh hoạt hơn để NLĐ thu nhập thấp, trung bình vẫn được tiếp cận nguồn vốn CEP" - bà Linh nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến góp ý cũng kiến nghị có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát huy vai trò của Công đoàn phường, xã, đặc khu. Ông Lê Minh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Cơ, nhìn nhận mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu mang tính chất đặc thù và đang gặp một số khó khăn trong hoạt động. 

Để tháo gỡ các vướng mắc, LĐLĐ TPHCM nên thực hiện giao quyền cho Công đoàn phường xã, đặc khu theo lĩnh vực (không phải giao quyền toàn bộ) để mô hình này trở thành cánh tay nối dài của Công đoàn TP trong thực hiện các chức năng, vai trò của mình nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi đoàn viên, lao động.

Tin liên quan

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đến công trường Vành đai 3 trao hỗ trợ 50 triệu đồng

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đến công trường Vành đai 3 trao hỗ trợ 50 triệu đồng

(NLĐO) - LĐLĐ TPHCM đã trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng để chăm lo, động viên người lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3 TPHCM

LĐLĐ TP HCM tăng tốc chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố

(NLĐO)- Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới

Khai mạc triển lãm ảnh "Công đoàn TPHCM - Niềm tin của người lao động"

(NLĐO)- Triển lãm phản ánh những đóng góp của giai cấp công nhân và sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của Công đoàn Thành phố.

