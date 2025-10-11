Lao động Việt có thêm kênh tìm việc chính thống tại Nhật Bản

Ứng dụng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản DOLAB-JICA vừa chính thức đi vào vận hành từ ngày 30-7-2025, trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật giữa Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) – Bộ Nội vụ và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), khởi động từ tháng 8-2023.

Theo DOLAB, DOLAB-JICA là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa quy trình phái cử lao động Việt Nam sang Nhật Bản, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, giảm thiểu chi phí và rủi ro từ các khâu trung gian.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc trang web, người có nhu cầu đi làm việc tại Nhật có thể tìm kiếm việc làm theo ngành nghề, địa điểm, mức lương... và liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép mà không cần qua môi giới. Ứng dụng cũng thường xuyên cập nhật thông tin từ DOLAB về chính sách, quy định và chế độ dành cho người lao động tại Nhật Bản.

Video giới thiệu nền tảng DOLAB-JICA

Việc đưa ứng dụng vào vận hành được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hợp tác lao động Việt Nam - Nhật Bản, hướng tới xây dựng môi trường minh bạch, thuận lợi và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Lãnh đạo DOLAB cũng cho biết việc ra mắt nền tảng DOLAB-JICA được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng môi giới trái phép, giảm chi phí ngoài quy định, hạn chế rủi ro lừa đảo, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong thị trường lao động quốc tế.