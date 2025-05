Hỗ trợ người lao động sang Nhật Bản làm việc

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp phái cử tại Việt Nam đã triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giảm gánh nặng chi phí xuất cảnh, đặc biệt là đối với những lao động có hoàn cảnh khó khăn nhưng mong muốn sang Nhật Bản làm việc để cải thiện cuộc sống. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trường Vi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Sài Gòn Thiên Vương (quận Tân Bình, TP HCM), về vấn đề này.

Phóng viên: Vì sao Nhật Bản là lựa chọn hàng đầu của lao động Việt Nam?

- Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG VI: Trong tổng số gần 48.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 4 tháng đầu năm, có hơn 24.000 lao động lựa chọn Nhật Bản. Qua đó cho thấy Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường được người lao động (NLĐ) Việt Nam có nguyện vọng làm việc ở nước ngoài.

Có nhiều nguyên nhân khiến Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn đối với lao động Việt. Trước hết là sự đa dạng ngành nghề mà thị trường này tiếp nhận - từ các công việc giản đơn như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dọn dẹp cho đến những ngành đòi hỏi kỹ năng và tay nghề cao… Sự phong phú này giúp NLĐ dễ dàng tìm được công việc phù hợp với thể trạng, kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Một lý do quan trọng khác là mức thu nhập. Dù không cao bằng các thị trường đòi hỏi tay nghề và trình độ cao như châu Âu hay Úc nhưng so với mặt bằng chung trong nước, mức lương 28 - 35 triệu đồng/tháng tại Nhật Bản vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn. Đây là mức thu nhập đáng kể đối với lao động phổ thông, nhất là khi đi kèm với các cơ hội làm thêm và hỗ trợ sinh hoạt. Chính vì vậy, nhiều lao động phổ thông - nhóm chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số lao động xuất khẩu - tìm thấy cơ hội rõ rệt tại Nhật Bản hơn so với các thị trường khác.

Ngoài ra, vị trí địa lý gần Việt Nam và sự tương đồng về văn hóa Á Đông cũng là những yếu tố giúp lao động Việt dễ thích nghi hơn khi sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Nhất là văn hóa làm việc của người Nhật đề cao tính kỷ luật, đúng giờ, trách nhiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Nhật Bản không chỉ là môi trường rèn luyện tuyệt vời mà còn là nền tảng để NLĐ nâng cao giá trị bản thân, chuẩn bị cho sự nghiệp lâu dài sau khi về nước.

Rào cản lớn nhất hiện nay đối với NLĐ vẫn là chi phí, vậy Sài Gòn Thiên Vương có những hỗ trợ gì?

- Chúng tôi hiểu chi phí xuất cảnh là rào cản lớn đối với nhiều NLĐ, nhất là những lao động trẻ ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vì vậy, công ty đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt và thiết thực nhằm giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho NLĐ.

Cụ thể, chúng tôi phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh, thành để NLĐ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình hỗ trợ việc làm của Chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ trả chậm học phí và chi phí xuất cảnh, miễn phí ký túc xá, đồng thời san sẻ một phần sinh hoạt phí trong quá trình đào tạo trước khi xuất cảnh.

Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Sài Gòn Thiên Vương (quận Tân Bình, TP HCM) đẩy mạnh đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động. Ảnh: GIANG NAM

Đặc biệt, chúng tôi đang đẩy mạnh thực hiện chương trình "Tiếp bước thanh niên lập nghiệp" dành cho thanh niên mồ côi, người dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tham gia chương trình này, NLĐ không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào từ lúc đào tạo đến khi xuất cảnh. Công ty sẽ cho họ nợ toàn bộ chi phí, sau khi sang Nhật Bản làm việc, họ chỉ cần trích một phần thu nhập để trả dần trong vòng 1 năm, với tổng mức chi phí khoảng hơn 70 triệu đồng.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đưa NLĐ sang Nhật Bản mà còn đồng hành trong suốt hành trình, giúp họ thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động và ý chí vươn lên của bản thân.

Liệu có rủi ro nếu NLĐ không hoàn trả chi phí?

- Rủi ro là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi có quan điểm là "từ trái tim đến trái tim" để đặt niềm tin và tình người lên trên.

Trong đào tạo ngoại ngữ và tay nghề, Sài Gòn Thiên Vương đặc biệt chú trọng đến giáo dục định hướng, rèn luyện ý thức và tư duy nghề nghiệp cho ứng viên. Mục tiêu là giúp họ trưởng thành, tự tin và hòa nhập tốt, từ đó sẵn sàng bước vào một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Điều khiến chúng tôi thêm vững tin là sự đồng hành tích cực từ các đối tác tuyển dụng Nhật Bản. Họ đánh giá cao tinh thần nhân văn của chương trình và sẵn sàng phối hợp cùng công ty trong việc đào tạo, tuyển chọn và hỗ trợ NLĐ.

Chính sự tin tưởng đó giúp công ty giảm thiểu rủi ro và tập trung tối đa vào chăm sóc, đồng hành và phát triển ứng viên - để mỗi NLĐ không chỉ đi làm việc mà còn có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, bền vững cho tương lai.