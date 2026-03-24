Lão ngư ở Hội An bất ngờ nổi tiếng sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lão ngư ở Hội An bất ngờ nổi tiếng sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế

Trần Thường

(NLĐO) - Một khoảnh khắc bình dị trên sông nước miền Trung đã bất ngờ bước ra sân khấu quốc tế, trở thành hình ảnh gây ấn tượng mạnh trong mắt bạn bè thế giới.

Tại cuộc thi London Camera Exchange Photographer of the Year 2026, tác phẩm Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin đã vượt qua gần 14.500 bức ảnh để giành giải Nhất hạng mục du lịch. Điều đặc biệt, nhân vật trung tâm của bức ảnh không phải người mẫu chuyên nghiệp, mà là một cụ ông nông dân gắn bó cả đời với nghề sông nước ở Hội An - Việt Nam.

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một ngư dân giơ hai con cá ngang tầm mắt, phía sau là tấm lưới đánh cá – một bố cục vừa mộc mạc vừa đầy tính biểu cảm. Địa điểm chụp là trên một con thuyền ở Hội An, nơi vốn đã nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và văn hóa bản địa đặc sắc.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế - Ảnh 1.

Bức "Fish Eyes" (Mắt cá) vượt qua gần 14.500 bức ảnh để giành giải Nhất hạng mục du lịch. Ảnh: Sophia Spurgin

Theo tác giả, đây là "khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của buổi chụp", khi bà đang theo chân người dân địa phương trải nghiệm hoạt động đánh bắt cá. Chính sự tự nhiên đã giúp bức ảnh chạm đến cảm xúc của ban giám khảo.

Sau khi đoạt giải, Fish Eyes nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội Việt Nam về ý tưởng chụp bức ảnh.

Nhiều nhiếp ảnh gia trong nước cũng tìm đến chụp và chia sẻ lại những bức hình từng chụp với chính "mẫu ảnh" này, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đời sống bình dị của người dân miền Trung.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế - Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Mười là nhân vật chính của bức ảnh

Nhân vật trong bức ảnh là ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi), trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng. Khi biết mình xuất hiện trong tác phẩm đoạt giải quốc tế, ông không giấu được sự bất ngờ. 

Ông không nhớ rõ thời điểm chụp, cũng không biết nhiếp ảnh gia là ai vì nhiều năm qua đã làm "người mẫu" cho rất nhiều du khách và nhiếp ảnh gia trong, ngoài nước. "Nhìn cái áo đỏ thì tôi đoán chắc chụp năm 2025" – ông Mười kể lại một cách chân chất.

Với ông Mười, việc giơ cá lên trước ống kính là chuyện quen thuộc. Những động tác ấy không phải để "diễn", mà xuất phát từ chính công việc hằng ngày của một người đã hơn 40 năm gắn bó với nghề kéo rớ trên sông Thu Bồn.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế - Ảnh 3.

Ngư dân làm nghề đánh cá trên sông Thu Bồn bất ngờ nổi tiếng từ bức ảnh đoạt giải

Khoảng 5 năm trở lại đây, khi du lịch phát triển, ông Mười bắt đầu kết hợp nghề truyền thống với việc phục vụ du khách. Những buổi kéo rớ không chỉ để mưu sinh mà còn trở thành trải nghiệm văn hóa sống động cho khách tham quan.

Du khách có thể tận mắt chứng kiến cách người dân thả lưới, kéo cá, thậm chí trực tiếp tham gia và chụp ảnh cùng "lão ngư" – người nay đã vô tình trở thành biểu tượng hình ảnh.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế - Ảnh 4.

Sông Thu Bồn nơi ông Mười hành nghề đánh cá trở thành không gian sáng tạo của bức ảnh

Điều đáng chú ý, trong khi nhiều lao động trẻ rời bỏ nghề, những người lớn tuổi như ông Mười lại chính là cầu nối giữ gìn và "trình diễn" nét văn hóa bản địa cho du khách. Chính những con người này đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Việt Nam – thứ không thể thay thế bằng các sản phẩm nhân tạo.

Từ khi bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của ông Mười có nhiều thay đổi. Khách du lịch tìm đến nhiều hơn, điện thoại liên tục nhận được lời chúc mừng. Không chỉ là niềm vui cá nhân, đó còn là minh chứng cho sức lan tỏa của hình ảnh con người Việt Nam ra thế giới.

Ông chia sẻ mong muốn giản dị: một ngày nào đó được gặp lại tác giả và in bức ảnh treo trong nhà như một kỷ niệm đặc biệt.

Tin liên quan

Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng cho 1.000 công nhân

(NLĐO) - Trước tình hình giá xăng biến động mạnh, một công ty ở Đà Nẵng chi hỗ trợ mỗi công nhân 200.000 đồng nhằm động viên, chia sẻ gánh nặng chi phí.

Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali

(NLĐO) - Ngày 20-3, Đà Nẵng đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bali (Indonesia), trong khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Minsk (Belarus)

Đà Nẵng tái cấu trúc hệ thống hạ tầng đô thị

Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị và mở rộng không gian phát triển

Đà Nẵng nhiếp ảnh gia Hội An mạng xã hội Mắt cá Fish Eyes
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo