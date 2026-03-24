Lão ngư ở Hội An bất ngờ nổi tiếng sau bức ảnh "Mắt cá" đoạt giải quốc tế

Tại cuộc thi London Camera Exchange Photographer of the Year 2026, tác phẩm Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia Sophia Spurgin đã vượt qua gần 14.500 bức ảnh để giành giải Nhất hạng mục du lịch. Điều đặc biệt, nhân vật trung tâm của bức ảnh không phải người mẫu chuyên nghiệp, mà là một cụ ông nông dân gắn bó cả đời với nghề sông nước ở Hội An - Việt Nam.

Bức ảnh gây sốt mạng xã hội

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một ngư dân giơ hai con cá ngang tầm mắt, phía sau là tấm lưới đánh cá – một bố cục vừa mộc mạc vừa đầy tính biểu cảm. Địa điểm chụp là trên một con thuyền ở Hội An, nơi vốn đã nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và văn hóa bản địa đặc sắc.

Bức "Fish Eyes" (Mắt cá) vượt qua gần 14.500 bức ảnh để giành giải Nhất hạng mục du lịch. Ảnh: Sophia Spurgin



Theo tác giả, đây là "khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của buổi chụp", khi bà đang theo chân người dân địa phương trải nghiệm hoạt động đánh bắt cá. Chính sự tự nhiên đã giúp bức ảnh chạm đến cảm xúc của ban giám khảo.

Sau khi đoạt giải, Fish Eyes nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội Việt Nam về ý tưởng chụp bức ảnh.

Nhiều nhiếp ảnh gia trong nước cũng tìm đến chụp và chia sẻ lại những bức hình từng chụp với chính "mẫu ảnh" này, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đời sống bình dị của người dân miền Trung.

Ông Đỗ Văn Mười là nhân vật chính của bức ảnh

Nhân vật trong bức ảnh là ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi), trú tại xã Nam Phước, TP Đà Nẵng. Khi biết mình xuất hiện trong tác phẩm đoạt giải quốc tế, ông không giấu được sự bất ngờ.

Ông không nhớ rõ thời điểm chụp, cũng không biết nhiếp ảnh gia là ai vì nhiều năm qua đã làm "người mẫu" cho rất nhiều du khách và nhiếp ảnh gia trong, ngoài nước. "Nhìn cái áo đỏ thì tôi đoán chắc chụp năm 2025" – ông Mười kể lại một cách chân chất.

Với ông Mười, việc giơ cá lên trước ống kính là chuyện quen thuộc. Những động tác ấy không phải để "diễn", mà xuất phát từ chính công việc hằng ngày của một người đã hơn 40 năm gắn bó với nghề kéo rớ trên sông Thu Bồn.

Ngư dân làm nghề đánh cá trên sông Thu Bồn bất ngờ nổi tiếng từ bức ảnh đoạt giải

Khoảng 5 năm trở lại đây, khi du lịch phát triển, ông Mười bắt đầu kết hợp nghề truyền thống với việc phục vụ du khách. Những buổi kéo rớ không chỉ để mưu sinh mà còn trở thành trải nghiệm văn hóa sống động cho khách tham quan.

Du khách có thể tận mắt chứng kiến cách người dân thả lưới, kéo cá, thậm chí trực tiếp tham gia và chụp ảnh cùng "lão ngư" – người nay đã vô tình trở thành biểu tượng hình ảnh.

Sông Thu Bồn nơi ông Mười hành nghề đánh cá trở thành không gian sáng tạo của bức ảnh

Điều đáng chú ý, trong khi nhiều lao động trẻ rời bỏ nghề, những người lớn tuổi như ông Mười lại chính là cầu nối giữ gìn và "trình diễn" nét văn hóa bản địa cho du khách. Chính những con người này đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Việt Nam – thứ không thể thay thế bằng các sản phẩm nhân tạo.

Từ khi bức ảnh nổi tiếng, cuộc sống của ông Mười có nhiều thay đổi. Khách du lịch tìm đến nhiều hơn, điện thoại liên tục nhận được lời chúc mừng. Không chỉ là niềm vui cá nhân, đó còn là minh chứng cho sức lan tỏa của hình ảnh con người Việt Nam ra thế giới.

Ông chia sẻ mong muốn giản dị: một ngày nào đó được gặp lại tác giả và in bức ảnh treo trong nhà như một kỷ niệm đặc biệt.