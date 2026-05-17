Lao xe tông gục nhiều người, rút dao đâm loạn xạ ở Ý

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-5 (giờ địa phương), một vụ tông xe nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm TP Modena, miền Bắc nước Ý.

Chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao (ước tính ít nhất 100 km/giờ) đột ngột tăng tốc, lao thẳng lên vỉa hè đường Via Emilia, ngay cạnh nhà thờ nổi tiếng của thành phố.

Nghi phạm được xác định là Salim El Koudri (31 tuổi), một công dân Ý gốc Morocco, sinh ra tại tỉnh Bergamo (gần TP Milan) và hiện sống tại tỉnh Modena (miền Bắc nước Ý).

Truyền thông Ý cho biết người này đã tốt nghiệp ngành kinh tế, đang thất nghiệp và chưa từng có tiền án tiền sự.

Tuy nhiên, tỉnh trưởng tỉnh Modena, bà Fabrizia Triolo, cho biết El Koudri từng được chuyển đến một trung tâm sức khỏe tâm thần vào năm 2022 để điều trị rối loạn nhân cách phân liệt. Thế nhưng sau đó đã "biến mất không dấu vết".

Hiện trường vụ lao xe vào đám đông người đi bộ ở Modena, Ý, ngày 16-5. Ảnh: LaPresse/Shutterstock

Theo các nhân chứng và Thị trưởng TP Modena, ông Massimo Mezzetti, tài xế dường như đã cố tình lao xe lên vỉa hè, đâm trúng một chiếc xe đạp trước khi tông trực diện vào đám đông người đi bộ.

Lực đâm quá mạnh khiến nhiều người bị hất văng. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao sầm vào cửa kính của một cửa hàng.

Theo đài BBC, vụ việc đã làm 8 người bị thương (gồm 5 phụ nữ và 3 đàn ông). Trong số đó, có các ca chấn thương rất nặng được chuyển đến bệnh viện Maggiore ở TP Bologna cấp cứu, bao gồm một người phụ nữ bị dập nát hai chân.

8 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Ảnh: EPA

Tờ The Guardian dẫn lời một nhân chứng may mắn thoát nạn cho biết tài xế lúc đó có biểu hiện như đang phê ma túy hoặc say xỉn, dù cơ quan chức năng chưa xác nhận điều này.

Ngay sau khi bước ra khỏi chiếc xe, nghi phạm đã lập tức cầm dao và tìm cách bỏ chạy.

Khi phát hiện nghi phạm lẩn trốn sau những chiếc xe đang đậu rồi bất ngờ quay lại vung dao tấn công, một nhóm khoảng 4 đến 5 người qua đường rượt đuổi theo.

Ông Luca Signorelli, một người trong nhóm truy đuổi, đã bị nghi phạm dùng dao nhắm trúng đầu và ngực nhưng vẫn cùng những người khác kiên quyết áp sát, khống chế thành công hung thủ trước khi giao cho cảnh sát.

Thị trưởng Mezzetti đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người dân dũng cảm vây bắt nghi phạm. Ông chia sẻ bản thân vô cùng bàng hoàng và khẳng định nếu đây là một cuộc tấn công cố ý thì tính chất sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng mô tả vụ việc là "hết sức nghiêm trọng", đồng thời gửi lời thăm hỏi và bày tỏ sự đồng lòng đối với các nạn nhân cùng gia đình của họ.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Matteo Salvini chỉ trích nghi phạm trên mạng xã hội X và gọi đây là một "tội phạm thế hệ thứ hai".

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ chính xác của nghi phạm.