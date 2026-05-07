VIDEO: Xe khách đâm trực diện xe bồn chở dầu tại Indonesia, khói lửa kinh hoàng

Theo hãng tin AP, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giữa trưa trên đường cao tốc Trans-Sumatra, đoạn qua huyện North Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra.

Một chiếc xe khách liên tỉnh chở ít nhất 20 người đang di chuyển từ TP Lubuklinggau đến TP Jambi đã va chạm mạnh với một xe bồn chở nhiên liệu chạy theo chiều ngược lại.

Hình ảnh và video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia công bố cho thấy lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa giữa những cột khói đen dày đặc và ngọn lửa cam rực bốc cao. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thi thể bị kẹt trong đống đổ nát.

Tại hiện trường, xe khách và xe bồn bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều mảnh kim loại biến dạng văng tung tóe khắp mặt đường cao tốc.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy sau vụ va chạm giữa xe khách và xe bồn chở nhiên liệu tại huyện Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra - Indonesia vào ngày 6-5. Ảnh: AP.

Ông Mugono, quan chức cơ quan quản lý thiên tai địa phương cho biết: "Cú va chạm mạnh đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi cả hai phương tiện, khiến nhiều nạn nhân bị kẹt bên trong".

Các nạn nhân tử vong bao gồm lái xe khách, 13 hành khách cùng tài xế và phụ xe bồn. Tất cả đều tử vong do bỏng nặng bên trong xe.

Về tình trạng các nạn nhân còn sống sót, quan chức này thông tin thêm có 4 hành khách may mắn thoát nạn và đã được đưa đến cơ sở y tế gần đó. Trong số này, 3 người bị bỏng nặng và một người bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe khách và xe bồn khiến 16 người tử vong tại Indonesia. Clip: RT.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa giữa những cột khói đen dày đặc và ngọn lửa cam rực bốc cao. Clip: X @WeatherMonitors.

Ngày 7-5, Cảnh sát trưởng giao thông huyện North Musi Rawas, ông Muhammad Karim, cho hay Đội nhận dạng nạn nhân thiên tai (DVI) bước đầu xác định được danh tính 5 người gồm lái xe khách, 2 nhân viên xe khách, tài xế xe bồn và một hành khách.

"Tất cả thi thể đều bị bỏng nghiêm trọng, khiến việc nhận dạng trở nên phức tạp" - ông Karim nhấn mạnh.

Sau khi xử lý bước đầu, các thi thể sẽ được chuyển đến Bệnh viện Cảnh sát Bhayangkara ở Palembang để khám nghiệm tử thi.

Về nguyên nhân vụ việc, ông Karim cung cấp thông tin mới từ các điều tra viên cho thấy xe khách có thể đã lấn sang làn đường đối diện khi cố gắng tránh một "ổ gà" trên đường, dẫn đến va chạm trực diện với xe bồn và gây cháy.

Trước đó, một số giả thuyết cho rằng xe khách phát ra tia lửa điện khiến tài xế bẻ lái sang phải để tránh sự cố nhưng gặp xe bồn đang lao tới với tốc độ cao.

Trước đó một tuần, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng gần thủ đô Jakarta cũng đã khiến ít nhất 15 hành khách nữ tử vong.