Quốc tế

VIDEO: Xe máy "bay" thẳng lên cột đèn giao thông sau va chạm kinh hoàng tại Canada

Thu Hương

(NLĐO) - Sau cú tông trực diện vào ô tô, người lái xe máy văng xuống đường trong khi phương tiện bị hất tung, mắc kẹt trên... cột đèn giao thông tại TP Delta.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào chiều 9-5 (giờ địa phương) tại giao lộ đường Scott và đại lộ 71, TP Delta, tỉnh British Columbia - Canada. 

Sở Cảnh sát Delta (DPD) xác nhận một vụ va chạm mạnh đã xảy ra giữa xe máy và ô tô khiến giao thông qua khu vực này bị đình trệ.

Trang Citynews dẫn nguồn từ camera giám sát cho thấy chiếc xe máy đang di chuyển về hướng Nam trên đường Scott thì đâm trực diện vào một chiếc ô tô đang rẽ trái để vào trung tâm thương mại Scottsdale Centre. 

Cú va chạm cực mạnh khiến cả người điều khiển lẫn phương tiện bị hất văng lên không trung.

Chiếc xe treo trên thanh xà ngang kim loại của cột đèn giao thông. Clip: X.

Theo hình ảnh ghi lại, người lái xe máy rơi xuống mặt đường ở vị trí khá xa giao lộ. Trong khi đó, chiếc xe máy đã lộn khoảng ba vòng giữa không trung trước khi mắc kẹt trên thanh xà ngang kim loại của cột đèn tín hiệu giao thông. 

Hiện cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về động lực học khiến chiếc xe có thể mắc kẹt ở vị trí hy hữu này.

Clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy chiếc xe đã lộn ba vòng trên không trung trước khi mắc vào cột đèn giao thông. Clip: X.

Ngay sau khi nhận tin báo, Dịch vụ Y tế Khẩn cấp British Columbia đã điều động ba đơn vị cứu thương đến hiện trường.

Nhằm phục vụ công tác dọn dẹp mảnh vỡ và hạ chiếc xe máy khỏi cột đèn, cảnh sát TP Delta đã phong tỏa toàn bộ đường Scott đoạn từ đại lộ 70 đến đại lộ 72.

Cơ quan chức năng TP Delta yêu cầu các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác để tránh ùn tắc. 

Đến cuối ngày, nguyên nhân chi tiết dẫn đến lỗi vi phạm của các bên liên quan vẫn đang được lực lượng cảnh sát tiếp tục điều tra.

