Xử phạt tài xế tự ý thêm đèn phía sau ô tô chạy trên cao tốc

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin vừa xử phạt tài xế N.H.L. (48 tuổi) vì điều khiển ô tô có lắp thêm đèn phía sau trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Tài xế thêm đèn phía sau ô tô.

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận thông tin một ô tô đã lắp thêm đèn phía sau chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 45 ngày 18-1 tại Km84 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Vào cuộc xác minh, Đội 6 đã mời tài xế N.H.L. đến trụ sở làm việc. Với hình ảnh rõ nét, phản ánh đầy đủ diễn biến vi phạm, tài xế N.H.L. thừa nhận hành vi vi phạm và Đội 6 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Theo Đội 6, hành vi vi phạm của tài xế N.H.L. được xác định là điều khiển xe lắp thêm đèn phía sau không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế N.H.L sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.