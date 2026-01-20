HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại gây nhiễu cả khu vực: "Đâu phải ở rừng U Minh!"

Ca Linh

(NLĐO) - Một phụ nữ ở TP Cần Thơ lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại đã gây nhiễu các mạng di động khác trong khu vực, vụ việc khiến nhiều bạn đọc bàn tán

Liên quan vụ việc "Người phụ nữ lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại, gây nhiễu toàn khu vực", Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV mời bà N.T.T (ngụ phường Cái Khế) đến làm việc vì tự ý lắp đặt thiết bị kích sóng điện thoại.

Bạn đọc tranh cãi quanh vụ lắp đặt thiết bị kích sóng gây nhiễu toàn khu vực ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện thiết bị kích sóng điện thoại lắp đặt, sử dụng trái phép. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Xung quanh vụ việc này, bạn đọc đã có nhiều tranh luận. Bạn đọc intha**@gmail.com cho rằng bà T. "thiếu hiểu biết, cứ thích là làm". Đồng tình, bạn đọc linhl**@gmail.com nêu: "Không biết báo tổng đài à? Tự ý làm sai thì phải chịu".

Bạn đọc duong**@gmail.com bình luận: "Báo (tổng đài) cũng vậy thôi. Tùy vùng đó tần số như thế nào?". Bạn đọc nmhie**@gmail.com ngờ vực: "Ở trung tâm thành phố rồi, sóng nào mà yếu?".

Trong khi đó, nhiều bạn đọc cho rằng nhà mạng cần nâng cấp sóng điện thoại. Bạn đọc decor**@gmail.com bày tỏ: "Nếu cung cấp dịch vụ đàng hoàng thì người ta kích sóng làm gì? Sóng điện thoại, sóng wifi nhiều nơi hiện nay còn tệ".

Bạn đọc 0903936*** nêu ý kiến rằng lỗi trước tiên là do nhà mạng, cần xem lại bà T. xài mạng nào để khuyến cáo người dân. "Giữa TP Cần Thơ chứ đâu phải giữa rừng U Minh đâu mà sóng yếu cần phải kích sóng?!" - một bạn đọc phê phán.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 13-1, cơ quan chức năng phát hiện hộ bà T. lắp đặt tại nhà riêng một bộ thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện (kích sóng điện thoại) không có giấy phép sử dụng tần số. Ngoài ra, bà T. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thiết bị không được gắn tem hợp quy.

Bà T. cho biết do mạng di động tại khu vực nhà bà không ổn định, thường xuyên gặp tình trạng mất tín hiệu nên bà đã tìm mua bộ thiết bị kích sóng điện thoại thông qua một tài khoản trên TikTok với giá 1,8 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 1-2026, bà T. lắp đặt thiết bị tại nhà riêng nhằm cải thiện chất lượng sóng điện thoại. Tuy nhiên, việc lắp đặt, sử dụng thiết bị của bà T. đã gây nhiễu các mạng di động khác; tác động, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ di động của các thuê bao trong khu vực.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. và thu giữ thiết bị nêu trên.


Tin liên quan

Xử lý bộ kích sóng gây nhiễu mạng di động

Xử lý bộ kích sóng gây nhiễu mạng di động

(ictworld.vn) -Nhà mạng VinaPhone vừa thông báo yêu cầu người dùng phối hợp để xử lý hiện tượng sử dụng bộ kích sóng gây nhiễu mạng di động

Hà Nội: Dân dùng bộ kích sóng gây nhiễu mạng di động

Tại Hà Nội, do một số điểm sóng di động phủ yếu nên nhiều người dân đã tự ý mua và cài đặt các thiết bị kích sóng để sử dụng dịch vụ nên đã làm can nhiễu tần số của các mạng di động.

Nhà mạng di động cần mạnh tay hơn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản buộc các nhà mạng phải có trách nhiệm trong cuộc chiến dai dẳng nhiều năm chống sim rác

sóng điện thoại Cần Thơ kích sóng
