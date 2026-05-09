Thời sự Xã hội

Lắp nắp thùng xe bán tải có cần thực hiện chứng nhận cải tạo?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Cục Đăng kiểm cho rằng việc lắp nắp thùng xe pickup (xe bán tải) làm thay đổi kích thước thùng hàng, do đó vẫn phải thực hiện chứng nhận cải tạo.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; đồng thời quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo (thay thế Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT). Trong đó có quy định về lắp nắp thùng xe bán tải - xe pickup.

Lắp nắp thùng xe bán tải có cần thực hiện chứng nhận cải tạo? - Ảnh 1.

Cục Đăng kiểm cho rằng lắp nắp thùng xe bán tải vẫn phải chứng nhận cải tạo (ảnh minh họa)

Góp ý dự thảo, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đề xuất bỏ quy định việc lắp nắp thùng xe pickup được coi là cải tạo nhưng không cần nộp hồ sơ thiết kế. Đồng thời, đề xuất sửa đổi theo hướng quy định việc lắp nắp thùng xe pickup không coi là cải tạo.

Lý giải đề xuất này, VAMA cho biết nắp thùng là phụ kiện đã được nhà sản xuất tính toán về điểm liên kết, độ bền và khả năng chịu lực, không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như an toàn vận hành của xe.

Ngoài ra, theo tính toán của nhà sản xuất, việc lắp nắp thùng không làm tăng khối lượng chuyên chở cho phép. Chỉ số này đã được thể hiện trên giấy chứng nhận do Cục Đăng kiểm cấp, vì vậy người sử dụng vẫn phải tuân thủ tải trọng đã được chứng nhận.

Vì sao xe bán tải vẫn phải thực hiện chứng nhận cải tạo?

VAMA cũng cho rằng, phụ kiện này chủ yếu phục vụ mục đích che chắn, bảo quản hàng hóa, không làm thay đổi bản chất sử dụng của phương tiện. Do đó, việc yêu cầu thực hiện thủ tục thiết kế là chưa thực sự cần thiết, làm phát sinh thêm chi phí và nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn đề nghị giữ nguyên quy định tại dự thảo thông tư: "Việc lắp nắp thùng xe pickup được xác định là cải tạo, song được miễn nộp hồ sơ thiết kế. Chủ xe vẫn phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định".

Theo Cục Đăng kiểm, việc lắp nắp thùng có liên quan trực tiếp đến thay đổi kích thước lòng thùng hàng. Đây là yếu tố cần được kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện và an toàn giao thông.

Liên quan đến một nội dung khác, Sở Xây dựng Lào Cai góp ý về quy định đối với việc lắp, thay thế hoặc tháo bỏ giá nóc của ô tô con theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe. Theo dự thảo, trường hợp này vẫn được coi là cải tạo nhưng không phải nộp hồ sơ thiết kế.

Sở Xây dựng Lào Cai đề nghị bổ sung trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bao gồm các tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, để chủ phương tiện, đơn vị thi công lắp đặt và các cơ sở đăng kiểm có căn cứ thực hiện.

Ô tô biển vàng đổi sang biển trắng có cần đăng kiểm lại ngay?

Đối với xe đang đăng ký kinh doanh vận tải nên xe mang biển số nền vàng, nay không còn nhu cầu kinh doanh, muốn chuyển sang biển số nền trắng. Người dân băn khoăn có phải đưa xe đi đăng kiểm lại ngay hay có thể chờ đến kỳ kiểm định định kỳ?

Lắp nắp thùng xe bán tải có cần thực hiện chứng nhận cải tạo? - Ảnh 2.

Việc đổi từ biển vàng sang biển trắng đồng nghĩa phương tiện chuyển từ diện kinh doanh vận tải sang không kinh doanh vận tải

Giải đáp vấn đề này, lãnh đạo một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết việc đổi từ biển vàng sang biển trắng đồng nghĩa phương tiện chuyển từ diện kinh doanh vận tải sang không kinh doanh vận tải, kéo theo nhiều thay đổi về điều kiện quản lý.

Cụ thể, xe sẽ không còn phải lắp thiết bị giám sát hành trình hay camera theo dõi người lái. Đồng thời, chu kỳ kiểm định và mức phí sử dụng đường bộ cũng được điều chỉnh theo loại hình phương tiện mới.

Hiện nay, ô tô kinh doanh vận tải có chu kỳ kiểm định ngắn hơn so với xe cá nhân không kinh doanh. Mức phí sử dụng đường bộ cũng cao hơn, khoảng 180.000 đồng/tháng, trong khi xe cá nhân là 130.000 đồng/tháng.

Đáng lưu ý, nếu chủ xe không thực hiện kiểm định lại sau khi đổi biển số, khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn, việc giải quyết bảo hiểm có thể phát sinh vướng mắc do thông tin biển số trên giấy đăng ký xe không còn trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định.

Quy định này cũng áp dụng tương tự với trường hợp chuyển từ biển nền trắng sang nền vàng, tức từ xe cá nhân sang xe kinh doanh vận tải. Trong khi đó, nếu chỉ sang tên chủ xe nhưng không thay đổi màu nền biển số, phương tiện vẫn được phép lưu thông mà không bắt buộc phải kiểm định lại ngay.

TP Hà Nội "chốt" cho phép xe bán tải được lưu thông 24/24 giờ như xe con trong nội đô

(NLĐO) - UBND TP Hà Nội điều chỉnh hàng loạt quy định về hoạt động phương tiện giao thông, cho phép xe pickup (xe bán tải) lưu thông 24/24 giờ trong nội đô.

Xe bán tải lao đao, các đại lý đuối sức

Các đại lý ô tô đang chịu áp lực tài chính lớn khi lượng xe tồn kho tăng cao, trong khi sức tiêu thụ chậm lại

Xe bán tải có bị hạn chế lưu thông trong nội đô TPHCM?

(NLĐO) - Khi lưu thông, tài xế xe bán tải phải tuân thủ nội dung cho phép và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ

