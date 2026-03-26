Bạn đọc

Xe bán tải có bị hạn chế lưu thông trong nội đô TPHCM?

Lê Vĩnh

(NLĐO) - Khi lưu thông, tài xế xe bán tải phải tuân thủ nội dung cho phép và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ

Ngày 26-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề vừa qua, TP Hà Nội ban hành Quyết định 01/QĐ/2026, dẫn đến việc hạn chế xe bán tải (xe tải pickup) theo khung giờ vào nội đô. Đây là thông tin được giới tài xế quan tâm, đặc biệt tại đô thị lớn như TPHCM. Do đó, Sở Xây dựng TPHCM cần cung cấp các quy định của thành phố về hạn chế xe bán tải. 

Xe bán tải có bị hạn chế lưu thông trong nội đô TPHCM? - Ảnh 1.

Xe bán tải lưu thông trên đường phố. Ảnh minh họa: AI

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (thuộc Sở Xây dựng) cho biết hiện nay, trên địa bàn TPHCM, việc hạn chế khung giờ lưu thông vào khu vực nội đô thành phố cho các loại xe ô tô chở hàng, ô tô tải được thực hiện theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND TPHCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TPHCM.

Theo quy định này, một số loại phương tiện không thuộc đối tượng điều chỉnh bao gồm xe quân sự, xe công an, xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe thuộc lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đi làm nhiệm vụ; xe tang; xe bán tải; xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg.

Ông Nguyễn Kiên Giang khẳng định xe bán tải được hiểu là được phép lưu thông bình thường trong khu vực nội đô TPHCM. Tuy nhiên, khi lưu thông phải tuân thủ nội dung cho phép và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ; phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 01/QĐ/2026 về tổ chức giao thông đường bộ và đang áp dụng. Theo đó, xe tải dưới 2 tấn không được hoạt động tại khu vực nội đô trong giờ cao điểm từ 6–9 giờ và 16–19 giờ 30; xe từ 2 tấn trở lên chỉ được lưu thông từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau. Quy định này gây nhiều tranh luận trái chiều, đặc biệt khi nhiều xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải và chịu hạn chế tương tự.

Thông tin mới vụ clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi

