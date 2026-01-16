Ngày 16-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Đăng Khoa (SN 1981, trú phường Hội An) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 14-1, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khu vực 03 – Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, điều tra vụ án “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Hội An Tây.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng Phúc (SN 2003), Trần Thanh Nhâm (SN 2002) và Nguyễn Văn Tây (SN 2006, cùng trú phường Hội An Tây).

Lê Đăng Khoa cùng tang vật

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận mua ma túy của một người tên Khoa, khoảng 45 tuổi, dáng người mập, sinh sống tại khu vực đường Trần Phú, phường Hội An. Từ thông tin này, lực lượng chức năng xác minh Lê Đăng Khoa là đối tượng có biểu hiện hoạt động phức tạp liên quan đến ma túy, dù chưa có tiền án, tiền sự.

Khi phát hiện Khoa vừa về nơi ở, lực lượng công an đã khống chế, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở.

Tại đây, công an thu giữ 16 đoạn ống hút nhựa hàn kín hai đầu và một hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác như cân điện tử, bao ni lông, ống hút nhựa và dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng ma túy.

Ban đầu, Lê Đăng Khoa quanh co chối tội. Song, trước các tài liệu, chứng cứ và sự đấu tranh kiên quyết của điều tra viên, đối tượng này đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.