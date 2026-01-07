Triệt phá chuyên án ma túy lớn ở Long Sơn, thu giữ gần nửa ký "đá"

Chiều 7-1, tại Đồn Biên phòng Long Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp UBND xã Long Sơn tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án phòng, chống ma túy và tội phạm trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện chuyên án HCM 1225.3, khoảng 16 giờ 35 phút ngày 6-1-2026, tại khu vực đường liên thôn, tổ 3, thôn 2, xã Long Sơn (TPHCM), lực lượng trinh sát đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng TPHCM chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Long Sơn và Công an xã Long Sơn bắt quả tang đối tượng Chu Kim Thành (SN 1993, ngụ phường Phước Thắng, TPHCM) khi đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Chu Kim Thành cùng số ma tuý được phát hiện tại nơi ở của Thành

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 gam ma túy tổng hợp dạng đá và 1 điện thoại di động. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại một phòng trọ trên địa bàn tổ 3, thôn 2, xã Long Sơn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm khoảng 500 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần và ghi nhận thành tích các lực lượng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã quyết định khen thưởng 10 triệu đồng cho các đơn vị.

UBND xã Long Sơn trao giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy trên địa bàn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án

Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, cho biết việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM trong triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh, trước tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Ông yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm chỉ đạo của cấp trên, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là tại khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.