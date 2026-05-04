HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lật xe container trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tài xế bị thương

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Xe container lật ngang khi ôm cua tại vòng xoay Mỹ Phước 3, tài xế bị thương, giao thông ùn ứ giờ cao điểm.

Chiều 4-5, một vụ lật xe container xảy ra trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua KCN Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, TPHCM), khiến giao thông khu vực bị ùn ứ.

Lật xe container trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, tài xế bị thương - Ảnh 1.

Xe container lật ngang khi ôm cua ở KCN Mỹ Phước 3, tài xế bị thương. Ảnh: ĐT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, xe container lưu thông theo hướng từ Bàu Bàng đi Tân Vạn. Khi đến vòng xoay KCN Mỹ Phước 3, trong lúc ôm cua để nhập lại làn đường, tài xế đánh lái khiến phương tiện mất thăng bằng và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, được người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa ra ngoài. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện đi sát bên cạnh nên không dẫn đến va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, xe container chở hàng nằm chắn ngang một phần mặt đường, gây cản trở giao thông đúng vào giờ cao điểm. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời điều động xe cẩu đến di dời phương tiện gặp nạn.

Vòng xoay khu vực này từng xảy ra nhiều vụ lật xe container, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước đây, tỉnh Bình Dương (cũ) đã thống nhất chủ trương thay thế vòng xoay bằng hệ thống đèn tín hiệu. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được triển khai thì địa phương sáp nhập vào TPHCM, khiến hạng mục này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước, vào ngày 29-4, tại chính khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe máy, làm một người tử vong.

Tin liên quan

Lật xe tải, tài xế 49 tuổi tử vong trong ca-bin

Lật xe tải, tài xế 49 tuổi tử vong trong ca-bin

(NLĐO) - Xe tải bị lật ngang khi đang đổ bột đá xuống bãi, vụ việc khiến nam tài xế 49 tuổi tử vong trong ca-bin

TPHCM: Tai nạn nghiêm trọng trên cầu Bình Thuận, 3 người thương vong

(NLĐO) - Va chạm trực tiếp giữa xe máy và ô tô trên cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ, TPHCM khiến 3 người thương vong.

Gia đình 3 người gặp tai nạn thương tâm khi trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ

(NLĐO)- Sau kỳ nghỉ lễ, gia đình 3 người trên xe máy va chạm xe tải ở TPHCM, người vợ tử vong, chồng con bị thương.

tỉnh Bình Dương khu công nghiệp lật xe container ùn ứ giao thông csgt tphcm Bình Dương MỸ PHƯỚC TÂN VẠN TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo