Chiều 4-5, một vụ lật xe container xảy ra trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua KCN Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, TPHCM), khiến giao thông khu vực bị ùn ứ.

Xe container lật ngang khi ôm cua ở KCN Mỹ Phước 3, tài xế bị thương. Ảnh: ĐT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, xe container lưu thông theo hướng từ Bàu Bàng đi Tân Vạn. Khi đến vòng xoay KCN Mỹ Phước 3, trong lúc ôm cua để nhập lại làn đường, tài xế đánh lái khiến phương tiện mất thăng bằng và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, được người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa ra ngoài. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện đi sát bên cạnh nên không dẫn đến va chạm liên hoàn.

Tại hiện trường, xe container chở hàng nằm chắn ngang một phần mặt đường, gây cản trở giao thông đúng vào giờ cao điểm. Các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời điều động xe cẩu đến di dời phương tiện gặp nạn.

Vòng xoay khu vực này từng xảy ra nhiều vụ lật xe container, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước đây, tỉnh Bình Dương (cũ) đã thống nhất chủ trương thay thế vòng xoay bằng hệ thống đèn tín hiệu. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được triển khai thì địa phương sáp nhập vào TPHCM, khiến hạng mục này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước, vào ngày 29-4, tại chính khu vực này đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe máy, làm một người tử vong.