TPHCM: Tai nạn nghiêm trọng trên cầu Bình Thuận, 3 người thương vong

Ngày 3-5, Công an xã Bình Mỹ (thuộc huyện Củ Chi cũ), TPHCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Bình Thuận.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, ô tô 5 chỗ biển số TPHCM chạy trên đường Hà Duy Phiên, hướng từ Hóc Môn đi Củ Chi. Khi đến giữa cầu Bình Thuận, xã Bình Mỹ bất ngờ va chạm với xe máy chở theo hai người lớn và một bé gái chạy theo hướng ngược lại.

Va chạm khiến cả ba ngã xuống đường. Trong đó, anh H.T.P tử vong tại chỗ, bé gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, một người lớn còn lại là anh H.T.N cũng bị thương.

Bước đầu xác định họ sống chung một gia đình.

Sau tai nạn, Công an xã Bình Mỹ phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Va chạm mạnh khiến một người văng xuống chân cầu.