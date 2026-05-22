HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu và video mới nhất về UFO

Phương Linh

(NLĐO) - Lầu Năm Góc vừa công bố thêm đợt tài liệu về UFO (vật thể bay không xác định), bao gồm những bức ảnh, video được giải mật liên quan các vụ việc có thật

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết 222 tập tin đã được công bố trên trang web của cơ quan này.

Theo ông Parnell, trang web đã thu hút hơn một tỉ lượt truy cập kể từ khi chính phủ Mỹ phát hành đợt tài liệu đầu tiên hôm 8-5 về “hiện tượng dị thường không xác định” (UAP) cách đây 2 tuần. Ông cho hay Lầu Năm Góc và các cơ quan khác đang “tích cực làm việc” cho đợt công bố thứ ba và "sẽ thông báo trong thời gian tới”.

Bản báo cáo mới nhất đã đề cập về việc một sĩ quan tình báo Mỹ nhìn thấy “2 quả cầu lớn bùng lên” gần trực thăng của mình cuối năm 2025. Ông cho biết 2 thiên thể hình cầu “có hình bầu dục, màu cam với tâm màu trắng hoặc vàng, phát ra ánh sáng theo mọi hướng”. 

Sau đó, ông cùng đồng đội chứng kiến những thiên thể hình cầu xuất hiện phía trên các máy bay chiến đấu đậu xung quanh.

Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu và video mới nhất về UFO - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc vừa công bố thêm loạt tài liệu được giải mật liên quan "các hiện tượng dị thường không xác định". Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

“Tôi nói với các phi công rằng có vẻ những thiên thể hình cầu mà chúng tôi bắt gặp trước đó đang đuổi theo dàn máy bay chiến đấu. Chúng tôi cũng quan sát thấy những thiên thể hình cầu màu cam lóe lên rồi tắt dần xung quanh chúng tôi trong vài phút, tạo thành một hình tam giác rõ rệt trước khi biến mất” - ông mô tả.

Một tài liệu khác nêu chi tiết một loạt vụ việc ở Sandia, bang New Mexico - Mỹ từ năm 1948-1950. Tài liệu 116 trang này chứa “209 báo cáo vụ việc nhìn thấy "thiên thể hình cầu màu xanh", "đĩa" và "quả cầu lửa” gần một căn cứ quân sự".

“Các nhân chứng báo cáo về những UAP di chuyển, bay khuất tầm nhìn, biến mất hoặc phát nổ. Các tài liệu cũng gồm kết quả điều tra hiện tại về lượng bột đồng sót lại ở một số khu vực có báo cáo về UAP” - Lầu Năm Góc cho biết.

Các dữ liệu mới cũng có đoạn ghi âm của phi hành đoàn Apollo 12 mô tả về "những vệt sáng" họ quan sát được trong suốt sứ mệnh, thường xuất hiện trong bóng tối khi họ đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. NASA cuối cùng xác định hiện tượng bí ẩn này "do thị giác của các phi hành gia chứ không phải do nguồn sáng bên ngoài".

Tin liên quan

Có gì trong 162 hồ sơ về UFO vừa được Mỹ công bố?

Có gì trong 162 hồ sơ về UFO vừa được Mỹ công bố?

(NLĐO) - Mỹ công bố 162 hồ sơ bí ẩn liên quan tới “những hiện tượng dị thường” nhưng nhấn mạnh chưa có kết luận về sự sống ngoài trái đất.

Nơi thiên thạch đâm vào Trái Đất, dạng sự sống đặc biệt xuất hiện

(NLĐO) - Một hố thiên thạch 42.000 năm tuổi ở Hàn Quốc có thể là bản sao hoàn hảo của các "lò luyện sự sống" thời cổ đại.

Phát hiện "UFO" lỗ đen lao thẳng về phía Trái Đất

(NLĐO) - "UFO" đã lao ra từ một lỗ đen quái vật với tốc độ lên đến khoảng 57.000 km.

Chính phủ Mỹ Lầu Năm Góc hiện tượng bí ẩn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo