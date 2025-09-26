HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tr.Đức

(NLĐO)- Sáng 26-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội lần này có chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Dự đại hội còn có nhiều lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và 366 đại biểu chính thức từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho hơn 104.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn 1,4 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Tại Đại hội, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 4 nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, Đại hội thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiến hành lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trước đó, chiều 25-9, Đại hội họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy của Đại hội; quán triệt một số nội dung về quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Theo kế hoạch, đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 25 đến 27-9.

