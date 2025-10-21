HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

LĐBĐ Thái Lan bất ngờ sa thải HLV Masatada Ishii

Quốc An - Ảnh: FAT

(NLĐO) - Trong chiều 21-10, LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất ngờ thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV người Nhật Bản Masatada Ishii - khép lại hai năm gắn bó.

Theo đó, quyết định này được đưa ra sau khi Ban huấn luyện và Hội đồng kỹ thuật FAT nhận định phong cách quản lý cùng định hướng chiến thuật của ông Ishii không còn phù hợp với tầm nhìn phát triển lâu dài của bóng đá Thái Lan. Cuộc họp giữa đôi bên diễn ra trong tinh thần chuyên nghiệp, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch FAT Chanwit Phonchiwin.

"Bộ phận kỹ thuật FAT đánh giá định hướng làm việc và triết lý huấn luyện không còn phù hợp với đường lối phát triển của liên đoàn" - một phần thông báo của FAT.

LĐBĐ Thái Lan bất ngờ sa thải HLV Ishii - Ảnh 1.

Theo đó, ban kỹ thuật FAT, do Phó chủ tịch Chanwit Phonchiwin, Ủy viên Hội đồng Piyapong Pue-on và Tổng thư ký Ekapol Phonnawi đã họp với HLV Ishii.

FAT cho biết sự chia tay đến từ “khác biệt trong triết lý quản lý đội bóng”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và tinh thần cống hiến của HLV Ishii trong thời gian làm việc. Từ khi được bổ nhiệm tháng 12-2023, ông đã dẫn dắt tuyển Thái Lan 30 trận, giành 16 chiến thắng (tỉ lệ thắng 53%), giúp “bày voi chiến” duy trì lối chơi kỷ luật và tổ chức.

FAT cũng gửi lời tri ân đến chiến lược gia người Nhật và khẳng định việc thay đổi nhân sự là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc đội tuyển, hướng tới mục tiêu nâng tầm bóng đá Thái Lan ở châu lục.

Bộ phận kỹ thuật FAT đang khẩn trương tìm người kế nhiệm, dự kiến công bố trước dịp FIFA Days tháng 11, khi Thái Lan lần lượt gặp Singapore và Sri Lanka tại vòng loại Asian Cup 2027.

Người hâm mộ xứ chùa Vàng đang chờ đợi danh tính vị HLV mới – người được kỳ vọng sẽ đưa “Bày voi chiến” trở lại đỉnh cao khu vực.

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

(NLĐO) - Trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các tuyển trẻ Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những trận giao hữu quốc tế.

Madam Pang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ giành hết 4 HCV ở SEA Games 33

(NLĐO) - Nữ tỉ phú Thái Lan, Madam Pang tuyên bố sẽ ẵm trọn HCV ở các nội dung bóng đá trên sân nhà, bất chấp sự cạnh tranh của Việt Nam, Indonesia.

HLV CLB Nam Định nói gì trước trận tiếp đón đội bóng Thái Lan?

(NLĐO) - CLB Nam Định sẽ tiếp đón Ratchaburi trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 17-9

