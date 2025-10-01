Madam Pang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ giành hết 4 HCV ở SEA Games 33

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Madam Pang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ giành hết 4 HCV ở SEA Games 33

Quốc An - Ảnh: Ball Thai

(NLĐO) - Nữ tỉ phú Thái Lan, Madam Pang tuyên bố sẽ ẵm trọn HCV ở các nội dung bóng đá trên sân nhà, bất chấp sự cạnh tranh của Việt Nam, Indonesia.

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, hay Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), khẳng định mục tiêu của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 trên sân nhà là giành cả 4 HCV: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời bà Pang về mục tiêu ở SEA Games 33: "Chúng ta đã không vô địch SEA Games từ năm 2017. Kỳ đại hội này là cơ hội để bóng đá Thái Lan giành lại vị thế. Thi đấu ở đâu cũng được, nhưng tôi muốn thấy cả bốn đội tuyển đều bước lên bục cao nhất".

Madam Pang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ giành hết 4 HCV ở SEA Games 33 - Ảnh 1.

Madam Pang muốn bóng đá Thái Lan giành HCV ở các mặt trận (Ảnh: Ball Thai)

Tuyên bố mạnh mẽ này như lời thách thức trực diện với bóng đá Việt Nam, khi U22 nam và tuyển nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu bảo vệ HCV tại ngày hội khu vực. Tại SEA Games 33 (từ ngày 9 đến 20-12 tại Thái Lan), môn bóng đá vẫn chưa xác định địa điểm thi đấu cụ thể. Tuy nhiên, BTC đang cân nhắc diễn ra ở một trong ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai.

Song song đó, người đứng đầu của FAT cũng nói về vòng loại Asian Cup 2027, nơi Thái Lan đang đứng nhì bảng D với 3 điểm.

Các trận đấu tiếp theo, tuyển Thái Lan sẽ tiếp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Rajamangala ngày 9-10, và làm khách tại sân Taipei Municipal ngày 14-10. Với 3 điểm hiện có, "Bầy voi chiến" buộc phải thắng cả hai trận để duy trì cơ hội đi tiếp.

"Cả hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) đều vô cùng quan trọng. Bằng mọi giá, đội tuyển phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp" - bà khẳng định trước loạt trận vào tháng 10.

Khi được hỏi về tương lai HLV Masatada Ishii nếu kết quả không như kỳ vọng, Madam Pang trả lời ngắn gọn: "Tất cả phải đồng lòng, nỗ lực và chịu trách nhiệm để hoàn thành mục tiêu".

Tin liên quan

Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33?

Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33?

(NLĐO) - Singapore quyết định không cử đội U22 quốc gia tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 33, giải đấu diễn ra ở Thái Lan nguy cơ chỉ còn 10 đội tham dự

Campuchia bác bỏ thông tin sai lệch từ Ủy ban Olympic Thái Lan về SEA Games 33

(NLĐ0) – Không lâu sau khi báo chí Thái Lan đưa tin đoàn thể thao Campuchia "cắt giảm 96% nhân sự dự SEA Games 33", Ủy ban Olympic Campuchia đã lên tiếng bác bỏ

Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 33

Giải Điền kinh vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2025 diễn ra từ ngày 5 đến 14-8 tại sân vận động Hòa Xuân - TP Đà Nẵng, quy tụ 480 VĐV đến từ 32 đơn vị trên cả nước.

Thái Lan FAT SEA Games Madam Pang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo