Madam Pang tuyên bố bóng đá Thái Lan sẽ giành hết 4 HCV ở SEA Games 33

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, hay Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), khẳng định mục tiêu của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 trên sân nhà là giành cả 4 HCV: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời bà Pang về mục tiêu ở SEA Games 33: "Chúng ta đã không vô địch SEA Games từ năm 2017. Kỳ đại hội này là cơ hội để bóng đá Thái Lan giành lại vị thế. Thi đấu ở đâu cũng được, nhưng tôi muốn thấy cả bốn đội tuyển đều bước lên bục cao nhất".

Madam Pang muốn bóng đá Thái Lan giành HCV ở các mặt trận (Ảnh: Ball Thai)

Tuyên bố mạnh mẽ này như lời thách thức trực diện với bóng đá Việt Nam, khi U22 nam và tuyển nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu bảo vệ HCV tại ngày hội khu vực. Tại SEA Games 33 (từ ngày 9 đến 20-12 tại Thái Lan), môn bóng đá vẫn chưa xác định địa điểm thi đấu cụ thể. Tuy nhiên, BTC đang cân nhắc diễn ra ở một trong ba địa điểm là Bangkok, Songkhla và Chiang Mai.

Song song đó, người đứng đầu của FAT cũng nói về vòng loại Asian Cup 2027, nơi Thái Lan đang đứng nhì bảng D với 3 điểm.

Các trận đấu tiếp theo, tuyển Thái Lan sẽ tiếp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Rajamangala ngày 9-10, và làm khách tại sân Taipei Municipal ngày 14-10. Với 3 điểm hiện có, "Bầy voi chiến" buộc phải thắng cả hai trận để duy trì cơ hội đi tiếp.

"Cả hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) đều vô cùng quan trọng. Bằng mọi giá, đội tuyển phải thắng để duy trì cơ hội đi tiếp" - bà khẳng định trước loạt trận vào tháng 10.

Khi được hỏi về tương lai HLV Masatada Ishii nếu kết quả không như kỳ vọng, Madam Pang trả lời ngắn gọn: "Tất cả phải đồng lòng, nỗ lực và chịu trách nhiệm để hoàn thành mục tiêu".