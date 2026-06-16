LĐLĐ TPHCM dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 16-6, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự lễ dâng hương có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

LĐLĐ TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra trong những ngày Bộ Tư lệnh TP HCM đang triển khai công tác khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 đang được chôn cất tại đây.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã lần lượt dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm các liệt sĩ Lê Thị Riêng - Trần Văn Kiểu.

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước, tổ chức Công đoàn TPHCM nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; luôn gần gũi người lao động, lắng nghe người lao động và hành động vì người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân dâng hương

Bên cạnh đó, nguyện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; kiên trì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là mái nhà chung, là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân TPHCM ngày càng lớn mạnh, hiện đại, có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các liệt sĩ Lê Thị Riêng - Trần Văn Kiểu