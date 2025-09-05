HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Hàng triệu con tim cùng hòa giọng hát Quốc ca trong buổi lễ chào cờ đặc biệt nhất từ trước đến nay của ngành giáo dục.

Sáng 5-9, lần đầu tiên tất cả các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới.

Lễ khai giảng không chỉ là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mà trở thành ngày trọng đại của cả nước. Toàn dân, học sinh, sinh viên và toàn thể giáo viên cùng hòa chung không khí hân hoan, trang trọng.

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 1.

Lễ chào cờ ngày khai giảng của Trường THPT Trần Phú ( phường Phú Thọ Hoà, TP HCM) có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM.

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 2.
Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 3.

Đúng 8 giờ 15 phút, học sinh Trường THPT Trần Phú (TP HCM) hát vang bài Quốc ca.

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 4.

Sau buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, các em học sinh và thầy, cô giáo Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (TP HCM) di chuyển đến hội trường và các lớp học để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 5.
Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 6.

Học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (TP HCM) thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 7.

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) trong buổi lễ khai giảng. Năm học này, trường tổ chức dạy 10 buổi/tuần ở tất cả các khối lớp

Giáo viên và học sinh Trường THPT Phú Trung (TP HCM) hát Quốc ca. Trong lễ khai giảng lần này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 8.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng, bài hát "Tiến quân ca" vang khắp sân Trường THPT Trần Văn Giàu (TP HCM)

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 9.

Lễ khai giảng tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ). Trước đó, nhà trường đã thông báo sẽ không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026. Phụ huynh, tổ chức xã hội nếu có tấm lòng với trường và học sinh, xin chuyển sang hình thức hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn của trường sau khai giảng.

Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước - Ảnh 10.

Sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP HCM tham gia lễ chào cờ đặc biệt. Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với cấp mầm non và phổ thông.


Tin liên quan

Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt

Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt

Lần đầu tiên, các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới

Ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có

Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng quan trọng để đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo

Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

(NLĐO)- Hôm nay, 5-9, gần 30 triệu học sinh-sinh viên, gần 1,7 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng đặc biệt.

khai giảng chào cờ quốc ca Tiến quân ca sinh viên học sinh TP HCM Cần Thơ Đà Nẵng nhập học đặc biệt
    Thông báo