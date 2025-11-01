Lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam

Buổi lễ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự được quang lâm chứng minh bởi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với các vị chư Tôn đức Giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi hôm 1-11 chủ trì lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan ở TP HCM.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã long trọng ban Y Kathina Hoàng gia cho Bộ Ngoại giao Thái Lan để dâng lên chư tăng.

Tham dự buổi lễ còn có phu nhân của Thứ trưởng Ngoại giao Wannipa Isarabhakdi, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP HCM Wiraka Moodhitaporn, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Á Vorapan Srivoranart, cùng các quan chức của Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP HCM, Phái đoàn Thái Lan tại Việt Nam, các Phật tử Thái Lan và Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, ông Trần Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM...

Sự kiện năm nay đánh dấu lễ dâng Y Kathina Hoàng gia lần thứ 18 do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức tại Việt Nam, cũng là năm hai nước Thái Lan và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm tới. Buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là nghi lễ truyền thống dâng y tạo phước có giá trị tâm linh cao quý, mà còn là cơ hội tăng cường tình hữu nghị và giao lưu văn hóa bền vững giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi cho rằng đây là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo và văn hóa.

Từ năm 1995 đến nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan hằng năm đều tổ chức lễ dâng Y Kathina Hoàng gia tại các tự viện ở nước ngoài như một phần trong nỗ lực ngoại giao văn hóa của Thái Lan nhằm củng cố tình hữu nghị và tăng cường kết nối nhân dân thông qua Phật giáo. Sáng kiến này đã dần được mở rộng từ các quốc gia láng giềng sang các nước ASEAN, Nam Á và Đông Á.

Năm 2025, lễ dâng Y Kathina Hoàng gia được tổ chức tại 8 quốc gia gồm Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Bhutan, Sri Lanka, Lào, Việt Nam và Trung Quốc.

Dự án này là một phần trong chương trình thực hiện ngoại giao văn hóa của Bộ Ngoại giao Thái Lan nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, đặc biệt là ở cấp độ giao lưu nhân dân.

