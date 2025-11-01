Campuchia - Thái Lan ra tuyên bố chung quan trọng

Bloomberg dẫn tuyên bố chung được Ủy ban Biên giới Khu vực (giữa Campuchia và Thái Lan) công bố ngày 31-10, đôi bên sẽ khởi động tiến trình kéo dài 2 tháng nhằm rút các hệ thống pháo binh, bệ phóng tên lửa và xe tăng khỏi khu vực biên giới chung dài hơn 800 km.

Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết của hai nước trong việc giải quyết tranh chấp biên giới thông qua cơ chế song phương, đồng thời nêu rõ các bước đi cụ thể nhằm xây dựng lại lòng tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lãnh đạo Campuchia và Thái Lan ký kết hiệp định lịch sử. Ảnh: The Phnom Penh Post

Động thái này diễn ra sau khi hai nước ký kết Hiệp định Kuala Lumpur tại Malaysia hôm 26-10.

Sự kiện tại Malaysia cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng các đồng cấp đến từ Campuchia và Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng thỏa thuận là "bước tiến quan trọng, đặt nền móng cho hòa bình lâu dài và giúp hàn gắn quan hệ song phương".

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng khẳng định Phnom Penh cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ký để bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata, hai bên đã ký thêm văn bản thống nhất việc loại bỏ toàn bộ vũ khí và trang thiết bị hủy diệt lớn khỏi khu vực tranh chấp, đồng thời cam kết "triển khai hiệu quả và toàn diện thỏa thuận đạt được".

"Campuchia hy vọng bước đi tích cực này sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, ổn định và đưa cuộc sống trở lại bình thường trong thời gian tới" – phát ngôn viên Socheata nhấn mạnh.

Hồi tháng 7, khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan từng chứng kiến 5 ngày giao tranh dữ dội, với sự tham gia của máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo hạng nặng.

Hậu quả đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Dù lệnh ngừng bắn được đạt được không lâu sau đó, cả hai bên vẫn duy trì binh sĩ và khí tài quân sự tại khu vực biên giới.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ những tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ, liên quan đến các bản đồ và hiệp ước thời thuộc địa quy định đường biên giới chung giữa hai nước.

Sau giai đoạn ổn định từ năm 2011, quan hệ hai nước tiếp tục rơi vào vòng căng thẳng mới trong năm nay, trước khi được hóa giải nhờ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Donald Trump.