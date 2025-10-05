HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Lễ Giỗ tổ sân khấu ấm áp tại nhà NSƯT hát bội Ngọc Khanh

Thảo Vân - Gia Phúc - Trúc Ly - Mai Nhi

(NLĐO) - Vào những ngày đầu tháng 10, đoàn tuồng hát bội Ngọc Khanh đã tổ chức lễ Giỗ Tổ sân khấu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trẻ và khán giả

Tại tư gia của mình ở phường Tam Bình - TP HCM, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trẻ và khán giả, NSƯT Ngọc Khanh - sư phụ của ca sĩ Phương Mỹ Chi, người từng được báo Người Lao Động vinh danh trong chương trình "Mai vàng nhân ái", đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ sân khấu. 

Lễ Giỗ tổ sân khấu ấm ấp tại nhà NSƯT hát bội Ngọc Khanh - Ảnh 1.

Bàn thờ Tổ tại lễ Giỗ tổ sân khấu được trang trí trang trọng trong lễ Giỗ Tổ. Ảnh: Thảo Vân

Người nghệ sĩ không ngơi nghỉ với nghề

Không sân khấu hoành tráng, không ánh đèn rực rỡ, nhưng không gian lễ vẫn trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc – như một "điểm hẹn" hằng năm của những người tâm huyết với nghệ thuật hát bội.

Lễ Giỗ tổ sân khấu ấm ấp tại nhà NSƯT hát bội Ngọc Khanh - Ảnh 2.

NSƯT Ngọc Khanh tại lễ Giỗ Tổ Sân Khấu do Đoàn Hát Bội Tuồng Cổ Ngọc Khanh tổ chức Ảnh: Mai Nhi

Ở tuổi ngoài 70, NSƯT Ngọc Khanh vẫn trực tiếp chủ trì, biên soạn kịch bản, dựng trích đoạn, hướng dẫn học trò từng động tác, ánh mắt, cách hóa trang. Bà không xem biểu diễn là "diễn lại" cái cũ, mà là cách gìn giữ một phần hồn dân tộc.

Dù không có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ sân khấu chuyên nghiệp, NSƯT Ngọc Khanh vẫn duy trì các buổi truyền nghề, dựng vở, biểu diễn định kỳ. Bà chia sẻ: "Cái nghề hát bội đã mai một, không còn chỗ đứng như xưa. Nhưng các em vẫn theo nghề – đó là điều rất đáng tự hào để cái nghề này được lưu truyền muôn đời sau".

Lễ Giỗ tổ sân khấu ấm ấp tại nhà NSƯT hát bội Ngọc Khanh - Ảnh 3.

Lễ Ngũ Hành do các Nghệ Sĩ Trẻ thuộc Đoàn Nghệ Thuật Hát Bội Tuồng Cổ Ngọc Khanh trình diễn. Ảnh: Mai Nhi

Sau phần nghi thức truyền thống như Lễ Đại Bội, Tam Tài, Tứ Thiên Vương, Ngũ Hành và Gia Quan Đấng Phước, các nghệ sĩ trẻ biểu diễn trích đoạn Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Sở Vân cứu giá… tái hiện sinh động tinh hoa hát bội, mang đến cho khán giả không khí vừa trang nghiêm vừa cảm xúc.

Nghĩa tình với nghề, với đồng nghiệp

Điểm nhấn tại lễ Giỗ Tổ năm nay là sự góp mặt của NSƯT Linh Hiền – nghệ sĩ cải lương luôn dành tình cảm đặc biệt cho hát bội. Cả hai cùng dâng hương tri ân Tổ nghiệp, như một lời nhắc về trách nhiệm giữ lửa sân khấu truyền thống.

Lễ Giỗ tổ sân khấu ấm ấp tại nhà NSƯT hát bội Ngọc Khanh - Ảnh 4.

NSƯT Ngọc Khanh cùng NSƯT Linh Hiền ( từ trái sang ) tại buổi lễ Giỗ Tổ. Ảnh: Gia Phúc

"Tôi vào nghề 46 năm. Hôm nay là dịp để anh chị em cảm ơn các bậc tiền bối, thầy cô và Tổ nghề. Tôi và cô Ngọc Khanh cũng là những người dìu dắt lớp trẻ để hát bội, cải lương Hồ Quảng được tiếp nối", NSƯT Linh Hiền chia sẻ.

Buổi lễ còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ: Xuân Hương, Thành Quang, Vân Anh… Họ mang theo lòng yêu nghề, trách nhiệm và khát vọng để hát bội không chỉ là ký ức, mà hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.

Các tiết mục tuy ngắn gọn nhưng trọn vẹn đặc trưng hát bội: từ nhạc, phục trang đến kỹ thuật diễn xuất. Thành công của buổi lễ là kết quả từ tâm sức của NSƯT Ngọc Khanh cùng sự đồng hành của nghệ sĩ và khán giả mến mộ.

Giỗ Tổ Sân Khấu - Nơi Giữ Lửa Hát Bội

Được vinh danh trong chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức, NSƯT Ngọc Khanh còn giới thiệu nhiều nghệ sĩ hát bội khó khăn để nhận hỗ trợ, thể hiện tấm lòng sẻ chia, không chỉ giữ nghề và truyền nghề mà còn chăm lo cho đồng nghiệp, tiếp thêm nghị lực để gắn bó với nghệ thuật truyền thống.

Chính sự tận tụy của NSƯT Ngọc Khanh và đoàn hát bội Ngọc Khanh là minh chứng rằng hát bội chưa bao giờ mất đi – chỉ cần còn người giữ lửa, nghệ thuật truyền thống vẫn sống, vẫn có cơ hội đứng vững trong dòng chảy văn hóa hôm nay.

NSƯT Ngọc Khanh tri ân "Mai Vàng nhân ái", nhắc đến Phương Mỹ Chi

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - NSƯT Ngọc Khanh xúc động gửi lời cảm ơn “Mai Vàng nhân ái”, bày tỏ niềm tự hào khi ca khúc "Hề" của Phương Mỹ Chi lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Phương Mỹ Chi ghi đậm dấu ấn với "Hề", được NSƯT Ngọc Khanh khen ngợi

(NLĐO) – Đưa vào tiết mục mang âm hưởng tuồng trên sân khấu "Em xinh say hi", Phương Mỹ Chi được điểm cộng

NSƯT Ngọc Khanh dàn dựng vở hát bội công diễn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

(NLĐO) - Là người gắn bó sâu đậm với sân khấu hát bội, tết năm nay NSƯT Ngọc Khanh đã dàn dựng vở "Tả quân Lê Văn Duyệt" của tác giả Hữu Lập, công diễn tại Lăng ông Bà Chiểu.

