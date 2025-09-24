NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi

Kim Ngân. Ảnh: Hoàng Triều - Tấn Thạnh

(NLĐO) - NSƯT Ngọc Khanh xúc động gửi lời cảm ơn “Mai Vàng nhân ái”, bày tỏ niềm tự hào khi ca khúc "Hề" của Phương Mỹ Chi lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Tham gia chia sẻ tại chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" tại Hội trường Báo Người Lao Động sáng 24-9, NSƯT Ngọc Khanh xúc động bày tỏ lòng tri ân khi được chương trình "Mai Vàng nhân ái" và Báo Người Lao Động quan tâm, sẻ chia trong những giai đoạn khó khăn. 

Bà cho biết, tình cảm mà chương trình dành tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp nghệ sĩ có thêm niềm tin tiếp tục gắn bó với nghề.

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái” - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Khanh tại chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025"

"Tôi vô cùng biết ơn chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động. Để đáp lại nghĩa tình ấy, tôi đã giới thiệu nhiều nghệ sĩ hát bội đang gặp khó khăn, sống ở tỉnh xa nhưng vẫn một lòng tận tụy với nghề đến với chương trình. Nhờ đó, nhiều đồng nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm động lực để không từ bỏ sân khấu. Những ân tình sâu nặng ấy chúng tôi sẽ không bao giờ quên" - NSƯT Ngọc Khanh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng trải lòng về tâm huyết dành cho nghệ thuật hát bội. Bà cho rằng loại hình nghệ thuật truyền thống này ngày càng mai một, ít người theo đuổi, nên những gì còn làm được cho hát bội, bà đều sẵn sàng dốc sức.

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái” - Ảnh 2.

Giao lưu cùng NSƯT Ngọc Khanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh

 Đoàn Hát bội - Tuồng cổ Ngọc Khanh do bà duy trì vẫn hoạt động đều đặn vào các dịp lễ hội đầu năm và cuối năm, như một cách giữ lửa nghề và tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ học hỏi, rèn luyện với nghề. 

Nói đến nghệ sĩ trẻ, NSƯT Ngọc Khanh tự hào nhắc về ca sĩ Phương Mỹ Chi và ca khúc "Hề". Bà cho biết Phương Mỹ Chí và ê-kíp đã tìm đến bà để tìm hiểu việc đưa chất liệu hát bội, tuồng cổ vào tiết mục. 

"Tôi cũng rất bất ngờ khi các nghệ sĩ trẻ quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Thật tự hào khi  ca khúc "Hề" mang âm hưởng hát bội không chỉ được khán giả Việt Nam yêu thích mà còn lan toả đến bạn bè quốc tế" - NSƯT Ngọc Khanh bày tỏ. 

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái” - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Khanh và ca sĩ Phương Mỹ Chi

NSƯT Ngọc Khanh tiết lộ các nhạc cụ dân tộc như đàn cò, đàn sến, trống, đồng lố, kèn sona được thu âm trực tiếp bởi các nhạc công từ đoàn nghệ thuật hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh, giúp ca khúc có được sắc thái văn hóa chân thật nhất.

"Hề" không chỉ là một tiết mục thi đấu, mà còn là minh chứng cho khả năng hồi sinh và lan tỏa nghệ thuật truyền thống khi được giới trẻ tiếp nhận bằng tinh thần sáng tạo và trân trọng di sản.

Tin liên quan

Phương Mỹ Chi ghi đậm dấu ấn với "Hề", được NSƯT Ngọc Khanh khen ngợi

Phương Mỹ Chi ghi đậm dấu ấn với "Hề", được NSƯT Ngọc Khanh khen ngợi

(NLĐO) – Đưa vào tiết mục mang âm hưởng tuồng trên sân khấu "Em xinh say hi", Phương Mỹ Chi được điểm cộng

Vì sao Phương Mỹ Chi chiến thắng tại Em xinh say hi?

(NLĐO)- Phương Mỹ Chi đăng quang ngôi quán quân tại chung kết Em xinh say hi, diễn ra tối 23-8.

NSƯT Ngọc Khanh dàn dựng vở hát bội công diễn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

(NLĐO) - Là người gắn bó sâu đậm với sân khấu hát bội, tết năm nay NSƯT Ngọc Khanh đã dàn dựng vở "Tả quân Lê Văn Duyệt" của tác giả Hữu Lập, công diễn tại Lăng ông Bà Chiểu.

NSƯT Ngọc Khanh Giải Mai Vàng Mai Vàng tri ân Phương Mỹ Chi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo