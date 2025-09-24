NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi

Tham gia chia sẻ tại chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025" tại Hội trường Báo Người Lao Động sáng 24-9, NSƯT Ngọc Khanh xúc động bày tỏ lòng tri ân khi được chương trình "Mai Vàng nhân ái" và Báo Người Lao Động quan tâm, sẻ chia trong những giai đoạn khó khăn.

Bà cho biết, tình cảm mà chương trình dành tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp nghệ sĩ có thêm niềm tin tiếp tục gắn bó với nghề.

NSƯT Ngọc Khanh tại chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025"

"Tôi vô cùng biết ơn chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động. Để đáp lại nghĩa tình ấy, tôi đã giới thiệu nhiều nghệ sĩ hát bội đang gặp khó khăn, sống ở tỉnh xa nhưng vẫn một lòng tận tụy với nghề đến với chương trình. Nhờ đó, nhiều đồng nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm động lực để không từ bỏ sân khấu. Những ân tình sâu nặng ấy chúng tôi sẽ không bao giờ quên" - NSƯT Ngọc Khanh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng trải lòng về tâm huyết dành cho nghệ thuật hát bội. Bà cho rằng loại hình nghệ thuật truyền thống này ngày càng mai một, ít người theo đuổi, nên những gì còn làm được cho hát bội, bà đều sẵn sàng dốc sức.

Giao lưu cùng NSƯT Ngọc Khanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh

Đoàn Hát bội - Tuồng cổ Ngọc Khanh do bà duy trì vẫn hoạt động đều đặn vào các dịp lễ hội đầu năm và cuối năm, như một cách giữ lửa nghề và tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ học hỏi, rèn luyện với nghề.

Nói đến nghệ sĩ trẻ, NSƯT Ngọc Khanh tự hào nhắc về ca sĩ Phương Mỹ Chi và ca khúc "Hề". Bà cho biết Phương Mỹ Chí và ê-kíp đã tìm đến bà để tìm hiểu việc đưa chất liệu hát bội, tuồng cổ vào tiết mục.

"Tôi cũng rất bất ngờ khi các nghệ sĩ trẻ quan tâm đến bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Thật tự hào khi ca khúc "Hề" mang âm hưởng hát bội không chỉ được khán giả Việt Nam yêu thích mà còn lan toả đến bạn bè quốc tế" - NSƯT Ngọc Khanh bày tỏ.

NSƯT Ngọc Khanh và ca sĩ Phương Mỹ Chi

NSƯT Ngọc Khanh tiết lộ các nhạc cụ dân tộc như đàn cò, đàn sến, trống, đồng lố, kèn sona được thu âm trực tiếp bởi các nhạc công từ đoàn nghệ thuật hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh, giúp ca khúc có được sắc thái văn hóa chân thật nhất.

"Hề" không chỉ là một tiết mục thi đấu, mà còn là minh chứng cho khả năng hồi sinh và lan tỏa nghệ thuật truyền thống khi được giới trẻ tiếp nhận bằng tinh thần sáng tạo và trân trọng di sản.