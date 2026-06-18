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Giải trí

Lễ hội Âm nhạc TP HCM 2026 diễn ra trong 2 ngày

T.Trang

Lễ hội quy tụ 16 đối tác, diễn ra tại 15 địa điểm và 18 chương trình biểu diễn trên khắp TP HCM

Lễ hội Âm nhạc TP HCM 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-6, là sự kiện văn hóa do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh âm nhạc dưới mọi hình thức và đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Lễ hội Âm nhạc TP HCM 2026 diễn ra trong 2 ngày - Ảnh 1.

Lễ hội Âm nhạc TP HCM 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-6. (Ảnh: B.T.C)

Lễ hội quy tụ 16 đối tác, diễn ra tại 15 địa điểm và 18 chương trình biểu diễn trên khắp TP HCM - từ các không gian văn hóa, quán bar, nhà hát đến các sân khấu độc lập. Công chúng sẽ có cơ hội khám phá nhiều chương trình âm nhạc đa dạng - từ nhạc cổ điển, jazz, acoustic, pop, rock đến các hình thức biểu diễn ngẫu hứng và đương đại.

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Sự kiện hướng đến mục tiêu tạo ra một "bản đồ âm nhạc" đa dạng, giúp khán giả có thể trải nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, qua đó, làm phong phú đời sống văn hóa đô thị và từng bước xây dựng lễ hội âm nhạc này trở thành một điểm hẹn thường niên của công chúng tại TP HCM. 

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