Concert âm nhạc Việt bùng nổ nhưng chưa "êm"

Đó là một trong những nhận định đáng chú ý được các khách mời chia sẻ tại talkshow "Tăng sức hấp dẫn và hiệu quả kinh tế từ concert âm nhạc" do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra ngày 15-6. Sự kiện quy tụ nhà sản xuất Huỳnh Quốc Huy cùng các nghệ sĩ S.T Sơn Thạch và Tăng Phúc, mang đến nhiều góc nhìn về sự phát triển của thị trường concert Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ như hiện nay.

Những biến động ấn tượng

Những con số của thị trường đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của khán giả Việt. Tốc độ tăng trưởng của thị trường âm nhạc số giai đoạn 2024-2026 được dự báo đạt khoảng 9% mỗi năm. Doanh thu nhạc số năm 2025 ước tính đạt hơn 1.370 tỉ đồng. Đặc biệt, số lượng người sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ âm nhạc đã vượt 12,5 triệu người.

Những dữ liệu này phản ánh một thực tế quan trọng: người Việt ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các trải nghiệm giải trí chất lượng cao. Khái niệm "experience economy" (kinh tế trải nghiệm) đang trở thành động lực thúc đẩy thị trường concert. Khán giả không chỉ mua âm nhạc, họ mua cảm xúc, sự kết nối với nghệ sĩ, những khoảnh khắc khó quên và cảm giác được trở thành một phần của cộng đồng người hâm mộ.

Talkshow “Tăng sức hấp dẫn và hiệu quả kinh tế từ concert âm nhạc” do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra ngày 15-6 (Ảnh: QUANG LIÊM)

Chính điều đó khiến concert không còn đơn thuần là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà đang từng bước trở thành một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị lớn.

Mở đầu chương trình, các khách mời đều thống nhất rằng thị trường concert Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh nhất từ trước đến nay. Nhà sản xuất Huỳnh Quốc Huy cho rằng thay đổi lớn nhất không nằm ở nghệ sĩ mà nằm ở khán giả. Nếu trước đây khán giả chỉ quan tâm đến việc được nghe thần tượng hát trực tiếp thì ngày nay họ sẵn sàng chi hàng triệu đồng để mua một trải nghiệm trọn vẹn. "Khán giả hiện nay mua cảm xúc, mua ký ức và mua cảm giác được thuộc về một cộng đồng. Đó là lý do nhiều concert bán hết vé chỉ trong vài phút" - anh nói.

Ở góc độ nghệ sĩ, ca sĩ Tăng Phúc nhận định người xem hiện tại khó tính hơn rất nhiều so với 10 năm trước. Họ không chỉ đánh giá giọng hát mà còn quan tâm đến từng chi tiết của chương trình, từ chất lượng âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cho đến cách nghệ sĩ kể câu chuyện trên sân khấu. "Ngày trước chỉ cần hát hay là đủ. Bây giờ khán giả đòi hỏi một hành trình cảm xúc kéo dài nhiều giờ đồng hồ" - nam ca sĩ chia sẻ.

Khả năng kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và người xem

Một trong những nội dung được quan tâm nhất là làm thế nào để tạo ra một concert chất lượng. Theo S.T Sơn Thạch, điều khiến khán giả nhớ đến một concert không chỉ là sân khấu hoành tráng mà còn là khả năng kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và người xem. "Visual rất quan trọng nhưng đó không phải tất cả. Một concert đáng nhớ phải có câu chuyện, có cảm xúc và có sự tương tác. Khán giả cần cảm thấy mình là một phần của chương trình chứ không chỉ là người ngồi xem" - anh nói.

Nhà sản xuất Huỳnh Quốc Huy nhìn nhận: "Khoản đầu tư đáng tiền nhất là hiểu khán giả muốn gì. Khoản dễ lãng phí nhất là chạy theo những thứ hào nhoáng nhưng không tạo thêm giá trị cho trải nghiệm".

Chia sẻ về hành trình thực hiện concert cá nhân, Tăng Phúc cho biết nghệ sĩ không thể chỉ dựa vào cảm xúc khi quyết định đầu tư một chương trình lớn. "Đam mê là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nếu chỉ làm bằng cảm xúc thì rất dễ thất bại. Nghệ sĩ cần hiểu khán giả của mình là ai, quy mô thị trường ra sao và nguồn thu đến từ đâu" - anh cho hay.

"Cho đến bây giờ, ca sĩ làm liveshow vẫn chỉ có lỗ. Điều được chính là tình cảm của khán giả. Vì vậy, giải được bài toán kinh tế cho nhà đầu tư khi làm concert là vấn đề khá đau đầu. Nếu không đầu tư cho concert thì sẽ khó định vị thương hiệu cá nhân nhưng nếu chịu lỗ quá nhiều thì không nhà đầu tư nào đủ sức đi đường dài. Vậy nên, chúng tôi vẫn phải "lăn lộn" để tìm kiếm những khoản tiết kiệm, được dùng vào cho việc đầu tư concert cá nhân là chính" - ca sĩ Tăng Phúc bày tỏ.

Hệ sinh thái concert hoàn chỉnh

Nhiều chuyên gia nhận định giai đoạn 2026-2027 có thể chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa của thị trường concert Việt Nam. Các mô hình concert IP, festival kết hợp du lịch, chuỗi lưu diễn nội địa và sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nghệ sĩ quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo nên một hệ sinh thái giải trí hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, concert không chỉ mang lại doanh thu cho ngành âm nhạc mà còn kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác như du lịch, khách sạn, vận tải, thương mại và dịch vụ.

Khi một khán giả quyết định bay từ địa phương khác đến xem concert, họ không chỉ mua vé mà còn sử dụng nhiều dịch vụ đi kèm. Đó chính là giá trị lan tỏa mà ngành công nghiệp concert có thể tạo ra cho nền kinh tế. Nếu được đầu tư đúng hướng về hạ tầng, chính sách và nguồn nhân lực, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội xây dựng những concert đủ sức thu hút khán giả quốc tế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và xuất khẩu văn hóa ra thế giới.

"Từ những đêm diễn đơn lẻ, thị trường concert Việt Nam đang từng bước chuyển mình thành một ngành công nghiệp sáng tạo thực thụ. Và câu hỏi không còn là liệu concert có thể trở thành ngành kinh tế tỉ đô hay không, mà là Việt Nam sẽ chuẩn bị như thế nào để nắm bắt cơ hội đó" - nhà sản xuất Huỳnh Quốc Huy nhận định.

Dù lạc quan về tương lai, các khách mời đều thừa nhận thị trường vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn. Trong đó, vấn đề lớn nhất là thiếu những địa điểm biểu diễn quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế. Điều này khiến chi phí tổ chức tăng cao và hạn chế khả năng mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó là tình trạng thiếu dữ liệu khán giả, thiếu các tour lưu diễn xuyên Việt và sự phụ thuộc lớn vào nguồn tài trợ. Nhà sản xuất Huỳnh Quốc Huy cho rằng nếu muốn đưa concert trở thành ngành kinh tế tỉ đô, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh thay vì chỉ tập trung vào từng chương trình riêng lẻ. "Chúng ta không thiếu nghệ sĩ, không thiếu khán giả và cũng không thiếu doanh nghiệp muốn đồng hành. Điều còn thiếu là sự kết nối để tạo nên một chuỗi giá trị bền vững" - anh nhấn mạnh.

Kết thúc chương trình, các khách mời đều tin rằng concert Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong những năm tới. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, thị trường cần tập trung vào chất lượng và bản sắc riêng.

"Theo những người trong cuộc, "những concert có bản sắc" sẽ là mã (code) cho những nhân tài đủ tài năng, thừa bản lĩnh cùng một tư duy khác biệt sử dụng để mở khóa phát triển cho thị trường biểu diễn Việt, khơi mào cho sự nở rộ của văn hóa Việt thông qua các concert âm nhạc.

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